Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un total d'avoirs de 336 millions de dollars, dont 90 millions de dollars pour OpenAI, 25 millions de dollars pour MrBeast, plus de 11 000 pièces ETH et plus de 283 millions de jetons WLD

Au 20 avril 2026, à 17 h 00 (heure de l'Est), les avoirs d'ORBS comprennent un investissement de 90 millions de dollars dans OpenAI, un investissement de 25 millions de dollars dans Beast Industries, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,27 $ par WLD (par Coinbase), 11 068 Ethereum (pièces ETH) et 118 millions de dollars en espèces et en stablecoins, pour un total d'avoirs d'environ 336 millions de dollars.

L'événement World Lift Off s'est tenu le 17 avril, au cours duquel de nombreux produits et nouvelles fonctionnalités ont été dévoilés. Parmi les principales nouvelles annonces :

Mises à jour du protocole World ID

Nouveaux partenaires : Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta et Vercel

Nouvelles fonctionnalités en plus de Proof of Human, Face Auth, Deep Face, des identifiants et du Concert Kit

Elles permettent d'étendre la vérification d'identité humaine à davantage de plateformes où les gens se connectent, travaillent et se divertissent

Cas d'utilisation élargis : de la protection contre les « deepfake » à la gouvernance résistante aux robots

Les cas d'utilisation et les besoins en matière de preuve d'identité humaine augmentent rapidement en 2026. « Plus de 50 % de l'ensemble des contenus sur Internet sont désormais générés par l'IA », déclare Sam Altman, directeur général d'OpenAI et cofondateur de Tools for Humanity, lors de la conférence inaugurale du World Lift Off, le 17 avril 2026.

« La prévention de la « double identité humaine » est sans doute le problème le plus important auquel est confrontée l'économie numérique aujourd'hui », annonce Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine, directeur de la recherche chez Fundstrat et membre du conseil d'administration d'Eightco. En étant capable de vérifier l'authenticité de nos interactions, le monde peut tirer parti des technologies de plus en plus performantes tout en préservant la confiance. »

« Nous pouvons également éviter les risques les plus préjudiciables liés aux capacités croissantes des systèmes d'agents », poursuit M. Lee. « Après tout, l'un des principaux cas d'utilisation des actifs numériques et des blockchains était de prévenir le problème de la « double dépense » et maintenant la preuve de l'existence d'un être humain empêche la « double personne ».

Notamment, World et TFH ont également dévoilé AgentKit. Ce kit de développement est conçu pour fournir la preuve cryptographique qu'un agent d'intelligence artificielle est géré par un être humain unique et vérifié. En d'autres termes, à mesure que l'économie des agents se développe, AgentKit offre une garantie de fiabilité, en s'assurant que cet agent a bien été désigné par une personne identifiée et unique.

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner la prochaine décennie d'innovation : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions directes dans chacun de ces domaines par l'intermédiaire d'OpenAI (27 % du bilan d'ORBS), de Worldcoin (23 %) et de Beast Industries (7 %).

Identité numérique - Jeton WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 9 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle divulguée publiquement, et représentant environ 23 % de la trésorerie d'Eightco.

Les bots et le trafic automatisé représentent aujourd'hui environ 58 % des requêtes web mondiales. Ils deviendront officiellement majoritaires et augmenteront rapidement en 2026 avec la prolifération des agents. Les robots étant plus nombreux que les humains en ligne, la « preuve d'humanité » est en passe de devenir une infrastructure indispensable.

Worldcoin est le jeton natif de World, un réseau mondial de preuve d'humanité construit par Tools for Humanity (cofondé par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Son dispositif Orb émet un identifiant mondial préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique et non un agent d'intelligence artificielle.

Intelligence artificielle - OpenAI

Eightco détient 90 millions de dollars d'actions OpenAI, soit environ 27 % des actifs de trésorerie, c'est-à-dire l'une des concentrations OpenAI les plus élevées de tous les véhicules cotés en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, a officiellement décroché la première place en matière d'IA grand public, dépassant TikTok, Instagram et Facebook en termes de téléchargements mensuels dans le monde au début de l'année 2026 (Sensor Tower), ce qui en fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'année.

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco détient 18 millions de dollars de capitaux propres de Beast Industries, avec un engagement futur supplémentaire de 7 millions de dollars, soit 25 millions de dollars au total, ce qui représente environ 7 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries est devenu la première entreprise dirigée par un créateur à franchir le cap des 5,2 milliards de dollars d'évaluation privée, avec une base de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes. Alors que l'IA banalise la création de contenu, la distribution et la confiance du public deviennent des biens rares, Beast Industries possède l'une des plus grandes empreintes de portée directe au consommateur dans le monde.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société de portefeuille cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) unique en son genre, offrant aux investisseurs une exposition unique à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à sa participation dans le capital de cette société avant son introduction en bourse OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof-of-Human (preuve d'humanité), et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries de MrBeast. Soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion (NYSE : BMNR), ARK Invest et Payward/Kraken, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Pour plus d'informations :

X : @iamhuman_orbs

Site web : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le stock ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société holding cotée au Nasdaq. ORBS offre une exposition unique à trois positions du marché privé : Worldcoin (WLD), le jeton de World (un projet de Tools for Humanity) ; OpenAI ; et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 9 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle divulguée publiquement.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ? La preuve d'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et la preuve d'humanité ? Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus grand détenteur institutionnel publiquement divulgué de Worldcoin (WLD), le jeton qui alimente le réseau mondial de preuve d'humanité, avec plus de 283 millions de WLD (~9 % de l'offre en circulation).

Qui sont les investisseurs dans Eightco Holdings (ORBS) ?

Les investisseurs d'Eightco comprennent Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR.

Qui est le PDG d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le PDG d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, notamment, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les attentes concernant l'événement World Lift Off ; les attentes de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; les convictions selon lesquelles la vérification de la preuve d'humanité devient une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, les banques et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages anticipés de ses positions dans WLD, OpenAI et Beast Industries ; et les déclarations concernant les engagements de capitaux futurs et les plans d'investissement de la société. Des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « étendre », « avancer », « développer », « croire », « orientation », « cibler », « peut », « rester », « projeter », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait » et d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas de tels termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de l'entreprise à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dont l'entreprise n'est pas un actionnaire majoritaire ; le risque de perte ou de démarque des investissements stratégiques de l'entreprise, y compris ses positions dans WLD, OpenAI equity et Beast Industries equity ; la capacité de l'entreprise à se conformer aux exigences du Nasdaq en matière de maintien de la cotation ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de l'entreprise ou retardent autrement le déploiement du capital ; l'incapacité à mobiliser des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux du WLD et de l'ETH, qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur des actifs détenus en trésorerie par la Société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur l'adoption des actifs numériques ou de l'intelligence artificielle ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie Preuve d'humanité et du réseau mondial ; l'incertitude concernant le succès de l'événement World Lift Off et son impact sur la valeur ou l'adoption du WLD ; et l'évolution des positions publiques et gouvernementales sur les actifs numériques ou les industries liées à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961424/ORBS_Holdings_and_Key_Metrics.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961425/The_ORBS_Portfolio_Thesis.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961426/World_ID.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961427/ChatGPT_Flips_to_1_in_Consumer_AI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961428/Automated_Traffic_Crosses_Majority_Threshold.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/5927798/eight_holdings_LOGO.jpg