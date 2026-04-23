Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 報告總持倉達 3.36 億美元，其中包括 9,000 萬美元的 OpenAI、2,500 萬美元的 MrBeast、超過 11,000 枚 ETH 幣及逾 2.83 億枚 WLD 代幣

World Lift Off 盛會在 4 月 17 日舉行，活動上發佈了多項產品及全新功能。 重點新發佈包括：

World ID 協定更新

新合作夥伴：Zoom、Docusign、Tinder、Browserbase、Exa、Okta 及 Vercel

人類證明以外的新增功能：Face Auth、Deep Face、Credentials 及 Concert Kit

這些功能讓人類證明進駐更多大眾聯繫、工作及消閒的平台

應用場景拓展：由深偽防護，以至抵抗機械人的管治機制

2026 年間，World 及人類證明的實用價值與需求正急劇增長。 OpenAI 行政總裁兼 Tools for Humanity 聯合創辦人 Sam Altman 於 2026 年 4 月 17 日在 World Lift Off 主題演講上說：「現時互聯網上超過一半的內容均由人工智能生成。」

Bitmine 主席、Fundstrat 研究主管兼 Eightco 董事局成員 Thomas "Tom" Lee 指出：「杜絕『雙重人類』，堪稱當下數碼經濟的最大核心問題。 若能驗證彼此互動的真偽，世人便能在保持信任之餘，積極運用日趨強大的科技。」

Lee 續稱：「我們亦可避免因代理系統能力攀升而衍生的最大風險。 畢竟，數碼資產與區塊鏈的一大主要應用場景就是防止『雙重支付』問題，而現在人類證明則防止了『雙重人類』。」

值得一提的是，World 及 TFH 亦發佈了 AgentKit。 此開發工具套件可提供加密憑證，以證實某個人工智能代理背後，乃由一名經過驗證、獨一無二的人類所運作。 換言之，在代理經濟不斷擴張之際，AgentKit 提供一層信任機制，確保該代理由一名經過驗證、獨一無二的人類所委派。

Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過 OpenAI（佔 ORBS 資產負債表 27%）、Worldcoin (23%) 及 Beast Industries (7%) 在每個趨勢中均持有直接倉位。

數碼身份 — WLD 代幣

Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 9%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 23%。

機械人及自動化流量目前已佔全球網絡請求約 58%，正式超越半數，並且隨著代理大量湧現，在 2026 年迅速攀升。 網上機械人已多於人類，人類證明正快速演變為不可或缺的基礎建設。

Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。

人工智能 — OpenAI

Eightco 持有 9,000 萬美元的 OpenAI 股權，相當於財庫資產約 27%，在所有上市工具中，這是公開披露的 OpenAI 持倉集中度最高的其中之一。

OpenAI 旗下消費者應用程式 ChatGPT，已正式登上消費級人工智能的首位，在 2026 年初全球每月下載量超越 TikTok、Instagram 及 Facebook（根據 Sensor Tower 數據），成為該年度擴展最快的消費者應用程式。

創作者經濟 — Beast Industries

Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，並有額外 700 萬美元的未來注資承諾，總計 2,500 萬美元，相當於財庫資產約 7%。

Beast Industries 首創先河，成為由創作者主導而私人估值超越 52 億美元的公司，且於多個平台累積逾 5 億關注者。 當人工智能使內容創作變得商品化，分發渠道及觀眾信任便成為稀缺資源，而 Beast Industries 則掌握全球最大直接面向消費者的覆蓋版圖之一。

關於 Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可捕捉本週期三大趨勢：透過持有 OpenAI 的上市前股權參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協議的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 憑藉 Bitmine Immersion (NYSE: BMNR)、ARK Invest 及 Payward/Kraken 等頂尖機構投資者的鼎力支持，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。

更多資訊：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題

ORBS 股票是甚麼？

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是於 Nasdaq 上市的控股公司。 ORBS 讓投資者透過單一代號接觸三個私人市場持倉：WLD（即 World 的代幣，而 World 是 Tools for Humanity 旗下項目）；OpenAI；以及 Beast Industries。

哪間機構擁有最多 Worldcoin (WLD)？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 9%，是公開披露中規模最大的機構持倉。

人類證明是甚麼？ 人類證明是加密驗證方式，用於核實用戶是真實而獨特的人類個體，而非機械人或人工智能代理。 在代理型人工智能時代，這是社交網絡、銀行服務以及任何需要「一人一帳戶」的系統的基礎建設。

Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？ Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD（約佔流通量 9%）。

Eightco Holdings (ORBS) 的投資者包括哪些？

Eightco 的投資者包括 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、Wedbush、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR。

誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，當中包括但不限於以下方面的陳述：對 World Lift Off 活動的預期；公司對人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；認為人類證明驗證正成為代理型人工智能時代社交網絡、銀行及金融系統必要基礎設施的信念；公司的財庫策略及其對 WLD、OpenAI 及 Beast Industries 持倉的預期效益；以及有關公司未來資本承諾及投資計劃的陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業的管理或營運；公司策略投資（包括其在 WLD、OpenAI 股權及 Beast Industries 股權中的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司庫房持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產或人工智能應用造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；World Lift Off 活動的成功及其對 WLD 價值或應用的影響存在不確定性；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定性，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)