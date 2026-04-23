Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totaal bezit van $ 336 miljoen, inclusief $ 90 miljoen OpenAI, $ 25 miljoen MrBeast, meer dan 11.000 ETH-munten en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Vanaf 20 april 2026, 17:00 uur ET omvatten de bezittingen van ORBS een investering van $ 90 miljoen in OpenAI, een investering van $ 25 miljoen in Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen $ 0,27 per WLD (per Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH-munten) en $ 118 miljoen in totaal contant geld en stablecoins, voor een totaal bezit van ongeveer $ 336 miljoen.

Het World Lift Off-evenement vond plaats op 17 april en er werden vele producten en nieuwe functies onthuld. Onder de belangrijkste nieuwe aankondigingen:

Updates van het World ID-protocol

Nieuwe partners: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta en Vercel

Nieuwe functies naast Proof of Human, Face Auth, Deep Face en Credentials en Concert Kit

Deze brengen het menselijke bewijs naar meer platforms waar mensen zich verbinden, werken en spelen

Uitgebreide gebruiksgevallen: Van deepfake-bescherming tot botbestendige governance

Het gebruik en de behoefte aan World en Proof of Human nemen in 2026 snel toe. "Meer dan vijftig percent van alle dingen op het internet worden nu gegenereerd door AI", aldus Sam Altman, OpenAI Chief Executive Officer en medeoprichter van Tools for Humanity, tijdens de World Lift Off-keynote op 17 april 2026.

"Het voorkomen van 'dubbele mensen' is misschien wel het belangrijkste probleem waarmee de digitale economie vandaag wordt geconfronteerd", zei Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine, Head of Research bij Fundstrat en bestuurslid van Eightco. "Door de authenticiteit van onze interacties te kunnen verifiëren, kan de wereld positief gebruik maken van steeds krachtiger technologieën terwijl het vertrouwen behouden blijft."

"We kunnen ook de meest schadelijke risico's van de stijgende mogelijkheden van agentsystemen vermijden", vervolgde Lee. "Immers, een van de belangrijkste gebruiksgevallen van digitale activa en blockchains was om het probleem van 'dubbele uitgaven' te voorkomen en nu voorkomt Proof of Human 'dubbele mensen'."

Opvallend is dat World en TFH ook AgentKit onthulden. Deze toolkit voor ontwikkelaars is ontworpen om cryptografisch bewijs te leveren dat een AI-agent wordt bediend door een geverifieerde, unieke mens. Met andere woorden, naarmate de agent-economie groeit, biedt AgentKit een vertrouwenslaag door ervoor te zorgen dat deze agent is aangewezen door een geverifieerde en unieke persoon.

Eightco is gebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven, waaronder: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie, met directe posities in elke via OpenAI (27% van de ORBS-balans), Worldcoin (23%) en Beast Industries (7%).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco heeft meer dan 283 miljoen WLD, ongeveer 9% van het circulerende aanbod, de grootste publiekelijk bekendgemaakte institutionele positie en vertegenwoordigt ongeveer 23% van de Eightco-kas.

Bots en geautomatiseerd verkeer zijn nu goed voor ongeveer 58% van de wereldwijde webverzoeken, officieel in de meerderheid en snel stijgend in 2026 naarmate agenten zich vermenigvuldigen. Met bots die het aantal mensen online overtreffen, wordt Proof of Human snel essentiële infrastructuur.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. Het Orb-apparaat geeft een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke mens is, geen AI-agent.

Kunstmatige intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft $ 90 miljoen aan OpenAI-aandelen, wat neerkomt op ongeveer 27% van de schatkistactiva, een van de hoogste OpenAI-concentraties van alle beursgenoteerde voertuigen.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, heeft officieel de nummer 1-plaats behaald in consumenten-AI en haalt in het begin van 2026 TikTok, Instagram en Facebook in op het vlak van maandelijkse wereldwijde downloads (Sensor Tower), waardoor het de snelst schalende consumentenapp van het jaar is.

Creator-economie — Beast Industries

Eightco heeft $ 18 miljoen aan eigen vermogen van Beast Industries met een extra toekomstige toezegging van $ 7 miljoen, of $ 25 miljoen in totaal, ongeveer 7% van de schatkistactiva.

Beast Industries werd het eerste door de maker geleide bedrijf dat een particuliere waardering van $ 5,2 miljard overschreed, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan vijfhonderd miljoen op verschillende platforms. Aangezien AI de creatie van inhoud, distributie en het vertrouwen van het publiek commoditiseert, heeft Beast Industries een van de grootste direct-to-consumer-voetafdrukken ter wereld.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke Worldcoin (WLD)-schatkiststrategie uitvoert en beleggers single-ticker-blootstelling biedt aan drie van de bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar pre-IPO-aandelenbelang in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator-economie via haar aandelenbelang in MrBeasts Beast Industries. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest en Payward/Kraken, bouwt Eightco de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agent-gestuurde AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt single-ticker-blootstelling aan drie posities op de privémarkt: Worldcoin (WLD), het token van World (een project van Tools for Humanity); OpenAI; en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit meer dan 283 miljoen WLD, ongeveer 9% van het circulerende aanbod en de grootste publiekelijk bekendgemaakte institutionele positie.

Wat is Proof of Human? Proof of Human is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het is fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankieren en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agent-gestuurde AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat Worlds Proof of Human-netwerk ondersteunt, met meer dan 283 miljoen WLD (~9% van het circulerende aanbod).

Wie zijn de investeerders in Eightco Holdings (ORBS)?

Eightco's investeerders zijn onder meer Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen van historische feiten, kunnen als toekomstgericht worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: verwachtingen met betrekking tot het World Lift Off-evenement; de verwachtingen van het bedrijf dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; overtuigingen dat Proof of Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, banken en financiële systemen in het agentgestuurde AI-tijdperk; de schatkiststrategie van het bedrijf en de verwachte voordelen van zijn posities in WLD, OpenAI en Beast Industries; en verklaringen met betrekking tot de toekomstige kapitaalverbintenissen en investeringsplannen van het bedrijf. Woorden zoals "plannen", "verwacht", "zal", "voorziet", "voortzetten", "uitbreiden", "bevorderen", "ontwikkelen", "gelooft", "vooruitzichten", "doelstelling", "kan", "blijven", "prognosticeren", "van plan zijn", "schatten", "zou kunnen", "zou moeten" en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van de vennootschap om het management of de activiteiten van particuliere bedrijven te sturen waar de vennootschap geen controlehoudende aandeelhouder is; het risico van verlies of markdown op de strategische investeringen van de vennootschap, met inbegrip van haar posities in WLD, OpenAI-aandelen en Beast Industries-aandelen; het vermogen van de vennootschap om naleving van Nasdaqs aanhoudende noteringseisen te handhaven; onverwachte kosten, heffingen of uitgaven die de kapitaalmiddelen van de vennootschap verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal in te zamelen om haar bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, met inbegrip van WLD en ETH, die de waarde van de eigen aandelen van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die een negatieve invloed hebben op digitale activa of de adoptie van kunstmatige intelligentie; risico's in verband met de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het succes van het World Lift Off-evenement en de impact ervan op de waarde of adoptie van WLD; en verschuivende publieke en overheidshoudingen ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

