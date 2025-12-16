全球氣候治理進入關鍵時刻，LEPAS以可持續優雅詮釋中國綠色擔當

中國蕪湖2025年12月16日 /美通社/ -- 近期，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）在巴西貝倫落幕。本屆大會因處在關鍵的節點而備受關註：2025至2030年是實現1.5℃控溫目標的最後關鍵窗口，全球氣候治理進入兌現承諾與落地實施的關鍵拐點。為了達到這一目標，聯合國秘書長古特雷斯強調，必須大幅、迅速削減排放，並提出清晰可靠的方案，逐步淘汰化石燃料，加快向清潔能源轉型，這充分說明了綠色轉型的緊迫性與必要性。

中國也在2020年將「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」的雙碳目標納入國家頂層設計與發展規劃。這份行動力既體現在政策引領上，也落地於產業變革中。中國新能源汽車產業實現爆發式增長，生產、銷售和出口規模穩居全球前列，成為交通領域碳中和的核心引擎，將氣候承諾轉化為切實的市場化解決方案，成為億萬消費者綠色出行選擇。