全球氣候治理進入關鍵時刻，LEPAS以可持續優雅詮釋中國綠色擔當

16 12月, 2025, 09:00 CST
中國蕪湖2025年12月16日 /美通社/ -- 近期，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）在巴西貝倫落幕。本屆大會因處在關鍵的節點而備受關註：2025至2030年是實現1.5℃控溫目標的最後關鍵窗口，全球氣候治理進入兌現承諾與落地實施的關鍵拐點。為了達到這一目標，聯合國秘書長古特雷斯強調，必須大幅、迅速削減排放，並提出清晰可靠的方案，逐步淘汰化石燃料，加快向清潔能源轉型，這充分說明了綠色轉型的緊迫性與必要性。
中國也在2020年將「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」的雙碳目標納入國家頂層設計與發展規劃。這份行動力既體現在政策引領上，也落地於產業變革中。中國新能源汽車產業實現爆發式增長，生產、銷售和出口規模穩居全球前列，成為交通領域碳中和的核心引擎，將氣候承諾轉化為切實的市場化解決方案，成為億萬消費者綠色出行選擇。
在政策引領與產業爆發的雙重浪潮下，奇瑞集團把握時代機遇，面向全球市場推出了全新新能源品牌——LEPAS。LEPAS深刻洞察全球環境問題的嚴峻性，將可持續發展深植品牌基因，以「優雅生活新能源首選品牌」為定位，依托「優雅科技」打造更環保、優質的新能源產品與服務，既為用戶創造綠色出行體驗，更以中國新能源品牌力量助力全球氣候治理與環保目標落地。
在產品佈局上，LEPAS規劃以零排放的BEV車型為主，全面推動零排放出行。同時，PHEV作為向全面電動化過渡的解決方案，承接傳統油車的轉型。首款旗艦車型LEPAS L8及系列產品，依托正向研發的全新新能源平台架構與三電技術，充分體現這一戰略，在兼顧低碳的同時，提供卓越駕控與超長續航。
氣候治理跨越國界，綠色發展關乎共同未來。立足中國新能源產業優勢，LEPAS持續深耕綠色技術創新和可持續發展，並穩步拓展全球市場，為全球用戶提供可持續優雅的新能源出行選擇。未來，LEPAS願與全球用戶攜手，讓每一段旅程都成為綠色、優雅、可持續的生活表達，以實際行動為全球環境治理貢獻力量。
