V kritickom bode globálneho klimatického riadenia LEPAS interpretuje ekologickú zodpovednosť Číny prostredníctvom udržateľnej elegancie
Dec 16, 2025, 04:33 ET
WUHU, Čína, 16. decembra 2025 /PRNewswire/ – Nedávno sa v brazílskom Beléme skončila 30. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatickej zmene (COP30). Toto obdobie, od roku 2025 do roku 2030, je posledným oknom na dosiahnutie cieľa zvýšenia teploty do 1,5 °C a predstavuje posun od záväzkov ku konkrétnym činom. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné výrazne a urýchlene znižovať emisie a vyzval k jasným a vierohodným plánom na postupné vyradenie fosílnych palív a urýchlenie prechodu na čistú energiu.
Čína zaradila v roku 2020 do svojej národnej rozvojovej stratégie ciele „dosiahnutia vrcholu emisií uhlíka pred rokom 2030 a uhlíkovej neutrality pred rokom 2060". Tieto záväzky sa odrážajú nielen v politickom vedení, ale aj v priemyselnej transformácii. Čínsky priemysel s vozidlami poháňanými novou energiou (NEV) rýchlo rastie, pričom výroba, predaj a export patria medzi najvyššie na svete. Tento sektor, ako hlavný motor uhlíkovej neutrality v doprave, premenil klimatické záväzky na škálovateľné, trhovo orientované riešenia a urobil zo zelenej mobility bežnú voľbu.
S duálnym pozadím politického líderstva a priemyselného impulzu využila skupina Chery túto historickú príležitosť a predstavila úplne novú globálnu značku NEV – LEPAS. S hlbokým uvedomením si globálnych environmentálnych výziev kladie LEPAS udržateľnosť priamo do jadra svojej značky. LEPAS, ktorá je uznávaná ako „preferovaná značka pre elegantný mobilný život", poskytuje prostredníctvom filozofie „elegantnej technológie" ekologicky zodpovedné a prémiové produkty a služby. Týmto spôsobom prináša kultivované zážitky zo zelenej mobility a zároveň silou čínskych značiek NEV prispieva ku globálnemu klimatickému riadeniu a environmentálnym cieľom.
Z hľadiska produktov plánuje spoločnosť LEPAS vytvárať portfólio zamerané na modely BEV, ktoré umožnia mobilitu s nulovými emisiami, zatiaľ čo plug-in hybridy slúžia ako prechodné riešenia na premostenie prechodu od konvenčných vozidiel k plne elektrickej budúcnosti. Vlajková loď LEPAS L8 a ďalšie modely sú postavené na úplne čistej, interne vyvinutej platforme NEV, ktorá integruje pokročilé systémy batérií, motorov a elektronických riadiacich systémov s cieľom dosiahnuť nízkouhlíkový výkon, silnú dynamiku jazdy a dlhý dojazd.
Klimatické riadenie presahuje hranice a ekologický rozvoj sa týka našej spoločnej budúcnosti. Spoločnosť LEPAS, ktorá vychádza zo silných stránok Číny v oblasti NEV, naďalej presadzuje zelené inovácie a expanduje do celého sveta, pričom ponúka udržateľné a elegantné riešenia mobility, vďaka ktorým sa každá cesta stáva krokom k udržateľnejšiemu svetu.
