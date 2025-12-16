В критический момент для глобального управления климатом компания LEPAS интерпретирует экологическую ответственность Китая, используя устойчивую элегантность

УХУ, Китай, 16 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Белене, Бразилия, завершилась 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP30). Текущий период, с 2025 по 2030 год, представляет собой последнее окно возможностей для достижения целевого показателя изменения температуры 1,5 °C и знаменует переход от обязательств к конкретным действиям. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что для достижения этой цели выбросы должны быть сокращены существенно и быстро, и призвал к ясным и надежным планам поэтапного отказа от ископаемых видов топлива и ускорения перехода к чистой энергетике.

LEPAS L8, the flagship model of LEPAS

Китай включил цели в плане «достижения пика выбросов углерода до 2030 года и достижения углеродной нейтральности до 2060 года» в национальную стратегию развития в 2020 году. Эти обязательства отражаются не только в политическом руководстве, но и в промышленной трансформации. Отрасль транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае быстро растет, при этом производство, продажи и экспорт таких транспортных средств являются одними из самых высоких в мире. Являясь основным двигателем углеродной нейтральности в области транспорта, этот сектор превратил климатические обязательства в масштабируемые, ориентированные на рынок решения и сделал зеленый транспорт массовым выбором.

На двойном фоне политического лидерства и промышленного импульса Chery Group воспользовалась этой исторической возможностью и представила совершенно новый глобальный бренд автомобилей на новых источниках энергии — LEPAS. Глубоко осознавая глобальные экологические проблемы, LEPAS закладывает устойчивость развития в основу ДНК бренда. Позиционируемый как «Предпочтительный бренд для элегантного транспорта», LEPAS использует свою философию «Элегантных технологий» для предложения экологически ответственных изделий и услуг премиум-класса. При этом он создает изысканный экологичный транспорт, вкладывая возможности китайских брендов NEV в глобальное управление климатом и достижение экологических целей.

С точки зрения продукции, LEPAS планирует портфель, ориентированный на модели BEV (транспортные средства на аккумуляторах), чтобы обеспечить мобильность с нулевым уровнем выбросов, в то время как модели PHEV (подключаемые гибридные транспортные средства) служат переходным решением, обеспечивающим переход от традиционных транспортных средств к полностью электрическому будущему. Флагманская модель LEPAS L8 и последующие модели построены на совершенно новой, разработанной собственными силами платформе NEV, которая обеспечивает интеграцию передовых аккумуляторов, электромоторов и электронных систем управления для достижения низкоуглеродных характеристик, хорошей динамики вождения и большого запаса хода.

Управление климатом выходит за рамки государственных границ, и экологичное развитие касается нашего общего будущего. Опираясь на сильные возможности Китая в области транспортных средств на новых источниках энергии, бренд LEPAS продолжает развитие зеленых инноваций и глобальное расширение, предлагая устойчивые и элегантные транспортные решения, которые превращают каждую поездку в шаг к более устойчивому миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2845403/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg