An einem kritischen Punkt der globalen Klimapolitik interpretiert LEPAS Chinas grüne Verantwortung durch nachhaltige Eleganz

WUHU, China, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde die 30. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP30) in Belém, Brasilien, abgeschlossen. Dieser Zeitraum von 2025 bis 2030 stellt das letzte Zeitfenster zur Erreichung des Temperaturziels von 1,5°C dar und markiert den Übergang von Verpflichtungen zu konkreten Maßnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, betonte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass die Emissionen tiefgreifend und schnell reduziert werden müssen, und forderte klare und glaubwürdige Pläne für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie.

LEPAS L8, the flagship model of LEPAS

China hat das Ziel, die Kohlenstoffemissionen vor 2030 zu erreichen und vor 2060 kohlenstoffneutral zu werden, im Jahr 2020 in seine nationale Entwicklungsstrategie aufgenommen. Diese Verpflichtungen spiegeln sich nicht nur in der politischen Führung, sondern auch im industriellen Wandel wider. Chinas NEV-Industrie (New Energy Vehicle) ist schnell gewachsen, und Produktion, Verkauf und Export gehören zu den höchsten der Welt. Als zentraler Motor für die Kohlenstoffneutralität im Verkehrswesen hat der Sektor seine Klimazusagen in skalierbare, marktorientierte Lösungen umgesetzt und umweltfreundliche Mobilität zu einer gängigen Wahl gemacht.

Vor dem doppelten Hintergrund politischer Führung und industrieller Dynamik ergriff die Chery-Gruppe diese historische Chance und führte eine völlig neue globale NEV-Marke ein - LEPAS. LEPAS ist sich der globalen ökologischen Herausforderungen bewusst und verankert Nachhaltigkeit im Kern seiner Marken-DNA. LEPAS positioniert sich als "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" und nutzt seine Philosophie der "Elegant Technology", um umweltfreundliche und hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Auf diese Weise schafft es raffinierte grüne Mobilitätserfahrungen und trägt gleichzeitig die Stärke der chinesischen NEV-Marken zu den globalen Klimagovernance- und Umweltzielen bei.

Aus der Produktperspektive plant LEPAS ein Portfolio, das sich auf BEV-Modelle konzentriert, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen, während PHEVs als Übergangslösungen dienen, um den Übergang von konventionellen Fahrzeugen zu einer vollständig elektrischen Zukunft zu überbrücken. Das Flaggschiff LEPAS L8 und seine Nachfolgemodelle basieren auf einer eigens entwickelten NEV-Plattform, die fortschrittliche Batterie-, Motor- und elektronische Steuerungssysteme integriert, um eine kohlenstoffarme Leistung, eine starke Fahrdynamik und eine hohe Reichweite zu erzielen.

Klimagovernance ist grenzüberschreitend, und grüne Entwicklung betrifft unsere gemeinsame Zukunft. Verwurzelt in Chinas NEV-Stärken, treibt LEPAS weiterhin grüne Innovationen voran und expandiert weltweit, indem es nachhaltige und elegante Mobilitätslösungen anbietet, die jede Fahrt zu einem Schritt in eine nachhaltigere Welt machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845403/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg