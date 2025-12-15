À un moment critique de la gouvernance mondiale du climat, LEPAS interprète la responsabilité verte de la Chine à travers une élégance durable.

WUHU, Chine, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La 30e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) s'est récemment achevée à Belém, au Brésil. Cette période, de 2025 à 2030, représente le dernier créneau pour atteindre l'objectif de 1,5 °C et marque le passage des engagements à l'action concrète. Pour atteindre cet objectif, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a souligné que les émissions devaient être réduites fortement et rapidement, et a appelé à l'élaboration de plans clairs et crédibles pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et accélérer la transition vers des énergies propres.

LEPAS L8, the flagship model of LEPAS

En 2020, la Chine a intégré dans sa stratégie nationale de développement l'objectif de "plafonner les émissions de carbone avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060". Ces engagements se reflètent non seulement dans le leadership politique, mais aussi dans la transformation industrielle. L'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (NEV) a connu une croissance rapide, avec une production, des ventes et des exportations parmi les plus élevées au monde. Moteur essentiel de la neutralité carbone dans les transports, le secteur a traduit les engagements climatiques en solutions évolutives et adaptées au marché et a fait de la mobilité verte un choix courant.

Dans le double contexte du leadership politique et de l'élan industriel, le groupe Chery a saisi cette opportunité historique et a introduit une toute nouvelle marque mondiale de NEV, LEPAS. Conscient des défis environnementaux mondiaux, LEPAS place le développement durable au cœur de l'ADN de sa marque. Positionnée comme la "marque préférée pour une vie de mobilité élégante", LEPAS s'appuie sur sa philosophie de "technologie élégante" pour fournir des produits et services de qualité et respectueux de l'environnement. Ce faisant, elle crée des expériences de mobilité verte raffinées tout en contribuant à la force des marques chinoises de NEV à la gouvernance climatique mondiale et aux objectifs environnementaux.

Du point de vue des produits, LEPAS prévoit un portefeuille centré sur les modèles BEV pour permettre une mobilité sans émission, tandis que les PHEV servent de solutions de transition pour passer des véhicules conventionnels à un avenir entièrement électrique. Le modèle phare LEPAS L8 et les modèles suivants sont construits sur une plateforme NEV propre, développée en interne, intégrant des systèmes avancés de batterie, de moteur et de contrôle électronique pour obtenir des performances à faible émission de carbone, une dynamique de conduite forte et une capacité d'autonomie importante.

La gouvernance climatique transcende les frontières et le développement vert concerne notre avenir commun. Enracinée dans les forces de la Chine en matière de NEV, LEPAS continue de faire progresser l'innovation verte et de se développer à l'échelle mondiale, en offrant des solutions de mobilité durables et élégantes qui transforment chaque voyage en un pas vers un monde plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845403/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg