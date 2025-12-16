Pada Momen Penting dalam Tata Kelola Iklim Global, LEPAS Menafsirkan Tanggung Jawab Hijau Tiongkok melalui "Sustainable Elegance"

Tiongkok mencanangkan target "puncak emisi karbon sebelum 2030 dan netralitas karbon sebelum 2060" sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional pada 2020. Komitmen tersebut tidak hanya tecermin dari kebijakan, namun juga transformasi industri. Industri kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) di Tiongkok telah berkembang pesat, bahkan angka-angka produksi, penjualan, dan ekspor NEV Tiongkok kini berada dalam jajaran tertinggi di dunia. Sebagai penggerak utama netralitas karbon di sektor transportasi, industri ini menerjemahkan komitmen iklim menjadi solusi yang dapat diskalakan dan digerakkan oleh pasar, serta menjadikan mobilitas hijau sebagai pilihan arus utama.

Dilatarbelakangi kebijakan dan momentum industri tersebut, Chery Group memanfaatkan peluang bersejarah ini dengan meluncurkan merek NEV global terbaru—LEPAS. Setelah mempelajari tantangan lingkungan global, LEPAS menempatkan aspek keberlanjutan sebagai inti dari DNA merek. Sebagai "Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Mobilitas Elegan", LEPAS mengusung filosofi "Teknologi Elegan" untuk menghadirkan produk dan layanan premium yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dengan pendekatan ini, LEPAS menciptakan pengalaman mobilitas hijau yang berkelas sekaligus berkontribusi pada upaya tata kelola iklim dan target kelestarian lingkungan hidup global melalui keunggulan merek NEV asal Tiongkok.

Dari sisi produk, LEPAS merencanakan portofolio produk yang berfokus pada model BEV untuk mewujudkan mobilitas tanpa emisi, sedangkan PHEV berperan sebagai solusi transisi yang menjembatani peralihan dari kendaraan konvensional menuju masa depan elektrifikasi murni. Model unggulan LEPAS L8 dan model-model berikutnya dirancang dengan platform NEV yang dikembangkan secara mandiri oleh LEPAS sejak awal, mengintegrasikan sistem baterai, motor listrik, dan sistem kontrol elektronik canggih untuk menghadirkan kinerja rendah karbon, dinamika berkendara yang kuat, serta jarak tempuh yang jauh.

Tata kelola iklim telah melampaui batas-batas negara, dan pembangunan hijau menyangkut masa depan bersama manusia. Berlandaskan keunggulan NEV Tiongkok, LEPAS terus mendorong inovasi hijau dan memperluas jangkauan global, menghadirkan solusi mobilitas yang berkelanjutan dan elegan—mengubah setiap perjalanan menjadi langkah menuju dunia yang lebih berkelanjutan.

