Engenheiro da Zoomlion compartilha a história de P&D por trás de escavadeira no Oriente Médio reconhecida na sétima Conferência de Inovação Tecnológica

CHANGSHA, China, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") desenvolveu uma escavadeira hidráulica de esteiras de 21 toneladas para lidar com o calor extremo, as condições de poeira e as operações prolongadas com rompedores comuns no Oriente Médio. Desenvolvida por uma equipe liderada por Wu Baoshuo, vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Escavadeiras Médias e Grandes da Zoomlion Earthmoving Machinery Company, a escavadeira recebeu o Prêmio de Produto Emblemático de Destaque na Sétima Conferência de Inovação em Ciência e Tecnologia da empresa.

Desenvolvida para locais de trabalho com altas temperaturas e muito pó, a escavadeira hidráulica sobre esteiras de 21 toneladas da Zoomlion opera em uma pedreira no Oriente Médio.

Desenvolvida para ambientes de alta temperatura e poeira, a máquina é destinada a obras municipais, projetos de infraestrutura e operações de mineração, onde as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius e o uso de rompedores hidráulicos pode representar mais de 70% do tempo de operação.

"Os clientes no Oriente Médio não precisam simplesmente de outra escavadeira. Eles precisam de uma que consiga continuar operando", disse Wu. "As condições são muito diferentes das operações convencionais de terraplenagem, então a máquina precisa ser desenvolvida com base na realidade do canteiro de obras local."

Wu liderou o projeto desde o design e testes até a otimização e produção em massa. Um dos maiores desafios da equipe foi controlar o calor durante operações prolongadas com rompedores. A combinação de trabalho contínuo com rompedor e temperaturas extremas impôs grandes exigências ao sistema de resfriamento.

A equipe redesenhou o fluxo de ar e otimizou o núcleo de resfriamento para melhorar a dissipação de calor. Os engenheiros também reforçaram componentes estruturais essenciais e aprimoraram soldas para reduzir o estresse durante impactos repetidos. Para melhorar a proteção contra poeira, eles aperfeiçoaram o sistema de entrada de ar e a vedação da cabine.

A equipe testou cada melhoria em locais de clientes no Oriente Médio, usando sensores para coletar dados e realizando milhares de ciclos com rompedores para refinar o projeto.

O projeto reuniu equipes de desenvolvimento de produto, testes, manufatura, suporte técnico e operações internacionais, enquanto o centro de testes da sede da Zoomlion apoiou três meses de testes intensivos de durabilidade com rompedores.

O processo de desenvolvimento exigiu testes e refinamentos repetidos. Quando um projeto inicial do sistema de resfriamento precisou de ajustes adicionais, a equipe utilizou os dados para modificar o sistema e seguir em frente.

"Inovação sempre vem acompanhada de aprendizados", disse Wu. "O apoio da empresa nos deu confiança para continuar resolvendo desafios de engenharia difíceis."

Para Wu e sua equipe, o prêmio reconhece anos de engenharia focada no cliente. "É uma honra, mas não é a linha de chegada", disse ele. "Continuaremos aprendendo no canteiro de obras e construindo equipamentos nos quais os clientes possam confiar."

FONTE Zoomlion