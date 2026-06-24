วิศวกรของ Zoomlion ได้แบ่งปันเรื่องราวการวิจัย และการพัฒนาเบื้องหลังรถขุดสำหรับตะวันออกกลางที่ได้รับการยอมรับในการประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งที่ 7
News provided byZoomlion
24 Jun, 2026, 16:27 CST
ฉางชา ประเทศจีน, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้พัฒนารถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบขนาด 21 ตัน สำหรับสภาพอากาศร้อนจัด สภาวะที่มีฝุ่นมาก และการใช้งานหัวเจาะอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปในตะวันออกกลาง รถขุดรุ่นนี้พัฒนาโดยทีมงานที่นำโดย Wu Baoshuo รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยรถขุดขนาดกลางและขนาดใหญ่ของบริษัท Zoomlion Earthmoving Machinery และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เรือธงดีเด่นในการประชุมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 7 ของบริษัท
รถขุดรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะ ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อสร้างเทศบาล โครงการสาธารณูปโภค และงานเหมืองแร่ ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส และอาจมีการใช้งานหัวเจาะไฮดรอลิกมากกว่า 70% ของเวลาการทำงานทั้งหมด
"ลูกค้าในตะวันออกกลางไม่ได้ต้องการเพียงแค่รถขุดอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น พวกเขาต้องการเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง" Wu กล่าว "สภาพการทำงานนั้นแตกต่างจากงานขุดดินทั่วไปมาก ดังนั้นเครื่องจักรจึงต้องได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความเป็นจริงของหน้างานในพื้นที่นั้นๆ"
Wu เป็นผู้นำโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการทดสอบ ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตจำนวนมาก หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมคือการควบคุมความร้อนระหว่างการใช้งานหัวเจาะเป็นเวลานาน การทำงานของหัวเจาะอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิที่สูงจัดส่งผลให้ระบบระบายความร้อนต้องทำงานหนักมาก
ทีมงานได้ออกแบบผังการไหลของอากาศใหม่ และปรับปรุงแกนระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน โดยวิศวกรยังได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนประกอบโครงสร้างหลัก และปรับปรุงงานเชื่อมเพื่อลดความเค้นในระหว่างการกระแทกซ้ำๆ พร้อมกับยกระดับระบบกรองอากาศเข้า และระบบซีลห้องโดยสารเพื่อปรับปรุงการป้องกันฝุ่นอีกด้วย
ทีมงานได้ทดสอบการปรับปรุงแต่ละรายการที่หน้างานของลูกค้าในตะวันออกกลาง โดยใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูล และทำการทดสอบรอบการทำงานของหัวเจาะนับพันครั้งเพื่อปรับปรุงการออกแบบ
โครงการนี้ได้รวบรวมทีมงานจากทั้งฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายทดสอบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค และฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ ในขณะที่ศูนย์ทดสอบของ Zoomlion ที่สำนักงานใหญ่ได้สนับสนุนการทดสอบความทนทานของหัวเจาะความถี่สูงเป็นเวลาสามเดือน
กระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องมีการทดสอบ และปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเมื่อการออกแบบระบบระบายความร้อนในระยะแรกต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม ทีมงานก็จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับระบบและดำเนินงานต่อไป
"นวัตกรรมมักมาพร้อมกับบทเรียนเสมอ" Wu กล่าว "การสนับสนุนของบริษัททำให้เรามีความมั่นใจที่จะแก้ไขความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยากลำบากต่อไป"
การได้รับรางวัลนี้สำหรับ Wu และทีมงานของเขาแล้ว ถือเป็นการยอมรับถึงความมุ่งมั่นด้านวิศวกรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมานานหลายปี "รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แต่มันก็ไม่ใช่เส้นชัย" เขากล่าว "เราจะเรียนรู้จากหน้างานต่อไป และสร้างอุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่"
SOURCE Zoomlion
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