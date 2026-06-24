- Un ingeniero de Zoomlion comparte la historia de I+D detrás de una excavadora de Oriente Medio reconocida en la Séptima Conferencia de Innovación Tecnológica

CHANGSHA, China, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ha llevado a cabo el desarrollo de una excavadora hidráulica de orugas de 21 toneladas para las condiciones de calor extremo, polvo y operaciones de martillo hidráulico prolongadas comunes en Oriente Medio. Desarrollada por medio de un equipo liderado por Wu Baoshuo, subdirector del Instituto de Investigación de Excavadoras Medianas y Grandes de Zoomlion Earthmoving Machinery Company, la excavadora recibió el premio al Producto Emblemático Destacado en la Séptima Conferencia de Innovación Científica y Tecnológica de la compañía.

Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.

Diseñada para su uso en los mercados de Oriente Medio, la excavadora está construida para la construcción municipal, proyectos de servicios públicos y operaciones mineras, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius y el trabajo con martillo hidráulico puede representar más del 70% del tiempo de operación.

"Los clientes de Oriente Medio no solo necesitan otra excavadora. Necesitan una que pueda seguir trabajando", afirmó Wu. "Las condiciones en ese entorno son muy diferentes a las del movimiento de tierras convencional, por lo que la máquina debe desarrollarse en función de las realidades de la obra local".

Wu lideró el proyecto desde el diseño y las pruebas hasta la optimización y la producción en masa. Uno de los mayores desafíos del equipo fue controlar el calor durante las operaciones prolongadas del interruptor. La combinación del trabajo continuo del interruptor y las temperaturas extremas impuso grandes exigencias al sistema de refrigeración.

El equipo rediseñó el flujo de aire y también llevó a cabo la optimización del núcleo de refrigeración para mejorar la disipación del calor. Los ingenieros también reforzaron componentes estructurales clave y perfeccionaron las soldaduras para reducir la tensión durante los impactos repetidos. Con el objetivo de poder mejorar la protección contra el polvo, optimizaron el sistema de admisión de aire y el sellado de la cabina.

El equipo probó cada mejora en las instalaciones de los clientes en Oriente Medio, utilizando sensores para recopilar datos y realizando miles de ciclos de impacto para perfeccionar el diseño.

El proyecto ha reunido a equipos de desarrollo de producto, pruebas, fabricación, soporte técnico y operaciones internacionales, mientras que el centro de pruebas de Zoomlion en su sede central brindó soporte durante tres meses para las pruebas de durabilidad de los interruptores de alta frecuencia.

El proceso de desarrollo necesitó de pruebas y ajustes constantes. Cuando un diseño inicial de refrigeración necesitó ajustes adicionales, el equipo utilizó los datos para optimizar el sistema y seguir adelante.

"La innovación siempre viene acompañada de lecciones", comentó Wu. "El apoyo de la empresa nos dio la confianza para seguir resolviendo desafíos de ingeniería complejos".

Para Wu y su equipo, el premio es todo un reconocimiento a los años de ingeniería centrada en el cliente. "Es un honor, pero no es la meta final", destacó. "Seguiremos aprendiendo en el lugar de trabajo y construyendo equipos en los que los clientes puedan confiar".