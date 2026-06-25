Ingeniero de Zoomlion comparte la historia sobre investigación y desarrollo detrás de una excavadora en Medio Oriente que obtuvo un reconocimiento en la Séptima Conferencia de Innovación Tecnológica

CHANGSHA, China, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") desarrolló una excavadora hidráulica de 21 toneladas para condiciones de calor extremo, polvo y uso prolongado del martillo hidráulico o rompedor en Medio Oriente. La excavadora fue desarrollada por un equipo liderado por Wu Baoshuo, subdirector del Instituto de Investigación de Excavadoras Medianas y Grandes de Zoomlion Earthmoving Machinery Company, y mereció el Outstanding Flagship Product Award (Premio al producto estrella más destacado) en el marco de la Séptima Conferencia de Innovación de Ciencia y Tecnología de la empresa.

La excavadora hidráulica de 21 toneladas sobre orugas de Zoomlion fue desarrollada para sitios de trabajo con altas temperaturas y mucho polvo y actualmente se utiliza en una cantera en Medio Oriente.

Con un diseño pensado para los mercados de Medio Oriente, esta excavadora fue fabricada para obras de construcción municipal, proyectos de servicios públicos y operaciones mineras, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius y el trabajo del martillo hidráulico puede llegar a representar más del 70 % del tiempo de funcionamiento.

"Los clientes en Medio Oriente no solo necesitan otra excavadora. Necesitan una excavadora que pueda funcionar de manera continua", expresó Wu. "Las condiciones son muy distintas a las de los trabajos de movimiento de tierras convencionales, por lo que la máquina se debe diseñar en torno a las realidades del lugar de trabajo local".

Wu dirigió el proyecto desde la etapa de diseño y pruebas hasta la optimización y producción a gran escala. Uno de los mayores desafíos del equipo fue el control de calor durante los períodos prolongados de funcionamiento del martillo. La combinación del funcionamiento continuo del martillo hidráulico y las temperaturas extremas supuso una intensa carga para el sistema de enfriamiento.

El equipo rediseñó la distribución del flujo de aire y optimizó el núcleo del radiador para mejorar la disipación del calor. Por otra parte, los ingenieros reforzaron los componentes estructurales y perfeccionaron las soldaduras para reducir la tensión durante los impactos repetidos. Con el objetivo de aumentar la protección contra el polvo, mejoraron el sistema de entrada de aire y el sellado de la cabina.

El equipo probó todas las mejoras en los lugares de trabajo de los clientes en el Medio Oriente, y utilizaron sensores para recopilar información, y completaron miles de ciclos de uso del martillo hidráulico para perfeccionar el diseño.

El proyecto contó con la participación de los equipos de desarrollo de productos, pruebas, fabricación, soporte técnico y operaciones internacionales, mientras que el centro de pruebas de la sede central de Zoomlion realizó pruebas de durabilidad del martillo hidráulico de alta frecuencia durante tres meses.

El proceso de desarrollo requirió pruebas y ajustes constantes. Cuando fue necesario realizar ajustes adicionales al sistema inicial de enfriamiento, el equipo utilizó los datos recopilados para implementar estas adecuaciones y avanzar.

"La innovación siempre viene acompañada del aprendizaje", afirmó Wu. "El apoyo de la empresa nos dio la confianza para continuar solucionando desafíos de ingeniería difíciles".

Para Wu y su equipo, el premio constituye un reconocimiento a los años de trabajo de ingeniería centrado en el cliente. "Es un honor, pero no significa que hemos llegado a la meta", expresó. "Continuaremos aprendiendo de los lugares de trabajo y fabricando equipos en los que los clientes puedan confiar".

FUENTE Zoomlion