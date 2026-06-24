Jurutera Zoomlion Kongsi Kisah R&D di Sebalik Pengorek Timur Tengah yang Diiktiraf di Persidangan Inovasi Teknologi Ketujuh

CHANGSHA, China, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") membangunkan sebuah mesin pengorek hidraulik rangkak 21-tan untuk persekitaran haba melampau, keadaan berdebu dan operasi pemecah yang berpanjangan di Timur Tengah. Dibangunkan oleh pasukan yang diketuai oleh Wu Baoshuo, timbalan pengarah Medium and Large Excavator Research Institute di Zoomlion Earthmoving Machinery Company, pengorek tersebut menerima Anugerah Produk Utama Cemerlang di Persidangan Inovasi Sains dan Teknologi Ketujuh syarikat berkenaan.

Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.

Direka untuk pasaran Timur Tengah, pengorek berkenaan dibangunkan bagi kegunaan pembinaan perbandaran, projek utiliti dan operasi perlombongan, yang mana suhu boleh melebihi 50 darjah Celsius dan kerja menggunakan pemecah hidraulik boleh mengambil tempoh selama lebih 70% daripada masa operasi.

"Pelanggan di Timur Tengah bukan sekadar memerlukan sebuah lagi pengorek. Mereka memerlukan pengorek yang mampu terus beroperasi," kata Wu. "Keadaannya sangat berbeza daripada kerja tolak tanah konvensional, maka mesin itu perlu dibangunkan berdasarkan realiti di tapak kerja tempatan."

Wu mengetuai projek tersebut daripada peringkat reka bentuk dan pengujian sehingga pengoptimuman serta pengeluaran besar-besaran. Salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh pasukan ialah mengawal haba semasa operasi pemecah yang berpanjangan. Gabungan kerja pemecah yang berterusan dan suhu melampau memberi beban yang tinggi ke atas sistem penyejukan.

Pasukan tersebut mereka bentuk semula susun atur aliran udara dan mengoptimumkan teras penyejukan bagi meningkatkan pelesapan haba. Jurutera turut memperkukuh komponen struktur utama dan menambah baik kimpalan bagi mengurangkan tekanan semasa hentaman berulang. Bagi meningkatkan perlindungan daripada habuk, mereka meningkatkan sistem pengambilan udara dan pengedapan kabin.

Pasukan berkenaan turut menguji setiap penambahbaikan di tapak kerja pelanggan di Timur Tengah dengan menggunakan penderia bagi mengumpul data serta melengkapkan ribuan kitaran operasi pemecah untuk memperhalusi reka bentuk.

Projek itu menghimpunkan pasukan daripada bahagian pembangunan produk, pengujian, pembuatan, sokongan teknikal dan operasi luar negara, manakala pusat ujian Zoomlion di ibu pejabatnya menyokong ujian ketahanan pemecah berfrekuensi tinggi selama tiga bulan.

Proses pembangunan memerlukan ujian dan penambahbaikan berulang kali. Apabila reka bentuk penyejukan awal memerlukan pelarasan lanjut, pasukan berkenaan menggunakan data untuk melaraskan sistem dan meneruskan pembangunan.

"Inovasi sentiasa datang bersama pengajaran," kata Wu. "Sokongan syarikat memberikan kami keyakinan untuk terus menyelesaikan cabaran kejuruteraan yang sukar."

Bagi Wu dan pasukannya, anugerah tersebut mengiktiraf kejuruteraan berpusatkan pelanggan selama bertahun-tahun. "Ia merupakan satu penghormatan, tetapi bukan garisan penamat," katanya. "Kami akan terus belajar daripada pengalaman di tapak kerja dan membina peralatan yang boleh diharapkan oleh pelanggan."

SOURCE Zoomlion