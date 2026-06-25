줌라이언 엔지니어, 제7회 기술혁신회의에서 인정받은 중동 굴착기 R&D 비하인드 스토리 공개

창사, 중국 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 중동 지역에서 흔히 나타나는 극심한 고온, 먼지가 많은 환경, 장시간 브레이커 작업에 대응하기 위해 21톤급 크롤러 유압 굴착기를 개발했다. 우바오숴(Wu Baoshuo) 줌라이언 토공기계(Zoomlion Earthmoving Machinery Company) 중•대형 굴착기 연구소 부소장이 이끄는 팀이 개발한 것으로 자사 제7회 과학기술혁신회의(Seventh Science and Technology Innovation Conference)에서 우수 플래그십 제품상(Outstanding Flagship Product Award)을 수상한 제품이기도 하다.

본 제품은 중동 시장을 겨냥해 설계된 것으로 기온이 섭씨 50도를 넘고 유압 브레이커 작업이 전체 가동 시간의 70% 이상을 차지할 수도 있는 도시 건설, 유틸리티 프로젝트, 광산 작업에 적합하도록 제작됐다.

Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.

우 부소장은 "중동 고객들은 단순히 굴착기가 하나 더 필요한 것이 아니다. 계속 작동할 수 있는 굴착기가 필요하다"며 "현지 환경은 일반적인 토공 작업과 매우 다르기 때문에 장비는 현장 여건을 중심으로 개발돼야 한다"고 말했다.

우 부소장은 설계와 시험부터 최적화, 양산에 이르기까지 프로젝트를 이끌었다. 팀에게 특히 어려웠던 문제는 장시간 브레이커 작업 중 열을 제어하는 것이었다. 연속적인 브레이커 작업과 극한의 온도가 결합되면서 냉각 시스템이 큰 부하를 받았다.

팀은 방열 성능을 개선하기 위해 공기 흐름 배치를 재설계하고 냉각 코어를 최적화했다. 또한 엔지니어들은 반복적인 충격으로 인한 응력을 줄이기 위해 핵심 구조 부품을 강화하고 용접부를 개선했다. 방진 성능을 높이기 위해 흡기 시스템과 운전실 밀폐 성능도 강화했다.

팀은 중동 고객 작업 현장에서 각 개선 사항을 시험했으며, 센서를 활용해 데이터를 수집하고 수천 차례의 브레이커 사이클을 완료해 설계를 정교화했다.

이 프로젝트에는 제품 개발, 시험, 제조, 기술 지원, 해외 운영 전반의 팀들이 함께 참여했으며, 줌라이언 본사 시험센터는 3개월간의 고빈도 브레이커 내구성 시험을 지원했다.

개발 과정에는 반복적인 시험과 개선이 필요했다. 초기 냉각 설계에 추가 조정이 필요하다는 점이 확인되자 팀은 데이터를 활용해 시스템을 조정하고 개발을 이어갔다.

우 부소장은 "혁신에는 늘 배움이 따른다"며 "회사의 지원은 우리가 어려운 엔지니어링 과제를 계속 해결해 나갈 수 있다는 자신감을 줬다"고 말했다.

우 부소장과 담당 팀에게 이번 수상은 수년간 이어온 고객 중심 엔지니어링을 인정받은 결과다. 우 부소장은 "영광스러운 일이지만 결승선은 아니다"라며 "우리는 앞으로도 작업 현장에서 계속 배우고, 고객이 신뢰할 수 있는 장비를 만들어 나아갈 것"이라고 말했다.

SOURCE Zoomlion