Un ingénieur de Zoomlion revient sur le parcours de recherche et développement pour une pelleteuse destinée au Moyen-Orient, récompensée lors de la septième conférence sur l'innovation technologique

CHANGSHA, Chine, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a développé une pelleteuse hydraulique sur chenilles de 21 tonnes, conçue pour résister à la chaleur extrême, à la poussière et aux opérations prolongées avec une dérocheuse hydraulique, qui sont des conditions courantes au Moyen-Orient. Conçue par une équipe dirigée par Wu Baoshuo, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les pelles de taille moyenne et grande de Zoomlion Earthmoving Machinery Company, la pelleteuse a obtenu un prix phare exceptionnel lors de la septième conférence sur l'innovation en science et technologie de l'entreprise.

Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.

Conçue pour les marchés du Moyen-Orient, cette pelle est destinée aux travaux municipaux, aux projets d'infrastructures et aux exploitations minières, dans lesquels les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius et où l'utilisation d'une dérocheuse hydraulique peut représenter plus de 70 % du temps de fonctionnement.

« Les clients du Moyen-Orient n'ont pas simplement besoin d'une nouvelle pelleteuse. Il leur en faut une capable de fonctionner en permanence », a déclaré Wu. « Les conditions sont très différentes de celles des travaux de terrassement classiques ; la machine doit donc être conçue en fonction des réalités du chantier local. »

Wu a supervisé le projet depuis la conception et les essais jusqu'à l'optimisation et la production en série. L'un des principaux défis auxquels l'équipe a dû faire face consistait à contrôler la chaleur produite lors d'opérations prolongées de la dérocheuse. La combinaison d'un fonctionnement continu de la dérocheuse et de températures extrêmes a mis le système de refroidissement à rude épreuve.

L'équipe a repensé la configuration du flux d'air et optimisé le noyau de refroidissement afin d'améliorer la dissipation thermique. Les ingénieurs ont également renforcé certains éléments structurels clés et amélioré les soudures afin de réduire les contraintes subies lors d'impacts répétés. Afin d'améliorer la protection contre la poussière, les ingénieurs ont optimisé le système d'admission d'air et l'étanchéité de la cabine.

L'équipe a testé chacune de ces améliorations sur les sites de ses clients au Moyen-Orient, en utilisant des capteurs pour recueillir des données et en effectuant des milliers de cycles de déclenchement afin d'affiner la conception.

Ce projet a réuni des équipes issues des services de développement de produits, d'essais, de fabrication, d'assistance technique et d'opérations à l'international, tandis que le centre d'essais de Zoomlion, basé dans son siège social, a effectué trois mois d'essais de tests de durabilité à haute fréquence sur les dérocheuses.

Le processus de développement a nécessité un grand nombre de tests et d'ajustements. Lorsqu'une première version du système de refroidissement a nécessité des ajustements supplémentaires, l'équipe a utilisé ces données pour adapter le système et poursuivre ses travaux.

« L'innovation est toujours porteuse d'enseignements », a déclaré Wu. « Le soutien de l'entreprise nous a donné la confiance nécessaire pour continuer à relever des défis techniques complexes. »

Pour Wu et son équipe, ce prix vient récompenser des années de travail d'ingénierie axé sur le client. « C'est un honneur, mais ce n'est pas la fin », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à tirer les leçons de nos chantiers et à fabriquer des équipements sur lesquels nos clients peuvent compter. »