Ericsson et LotusFlare annoncent une prise de participation et un partenariat stratégique

STOCKHOLM et SANTA CLARA, Californie, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ericsson, leader mondial des solutions de télécommunications, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement en actions dans LotusFlare, fournisseur d'une plateforme de commerce numérique et de monétisation native pour les fournisseurs de services de communications (FSC). Cet investissement permettra de compléter les importantes solutions de bout en bout qu'Ericsson propose aux FSC pour exposer et monétiser les interfaces de programmation d'applications (API) de réseau, et renforcera l'envergure mondiale ainsi que les capacités de commercialisation de LotusFlare. Kickstart Ventures, la société de capital-risque de Globe Telecom, a également participé à ce tour de table.

Ce partenariat stratégique repose sur une vision commune : accélérer le développement et le déploiement commercial de solutions logicielles basées sur l'IA dans le secteur des télécommunications, afin de créer un écosystème mondial d'API pour les réseaux. L'investissement d'Ericsson pour une participation minoritaire dans LotusFlare valide l'offre DNO Cloud de cette dernière qui fournira l'abstraction réseau et l'exposition du réseau externe, ainsi que la gestion des consentements pour les API de réseau. Cette collaboration marque une étape importante dans le parcours de LotusFlare, qui se prépare à sa prochaine phase de croissance et d'expansion.

La position différenciée de LotusFlare sur le marché s'appuie sur deux gammes de produits hautement intégrées, conçues pour favoriser la croissance des revenus, l'efficacité opérationnelle et la monétisation évolutive des FSC :

LotusFlare Digital Network Operator® (DNO™) Cloud , une plateforme de commerce numérique et de monétisation alimentée par l'IA qui offre des résultats commerciaux précieux aux FSC des secteurs de la consommation, des entreprises et de la vente en gros. Aujourd'hui, DNO alimente des places de marché électroniques d'API, des marques mobiles, à large bande et convergentes, ainsi que des plateformes MVNE/O pour les principaux opérateurs mondiaux.

, une plateforme de commerce numérique et de monétisation alimentée par l'IA qui offre des résultats commerciaux précieux aux FSC des secteurs de la consommation, des entreprises et de la vente en gros. Aujourd'hui, DNO alimente des places de marché électroniques d'API, des marques mobiles, à large bande et convergentes, ainsi que des plateformes MVNE/O pour les principaux opérateurs mondiaux. L'eSIM Nomad , un produit de connectivité mondiale qui change la donne et offre aux voyageurs des plans de données pratiques, fiables et abordables dans plus de 200 destinations à travers le monde.

Niklas Heuveldop, vice-président principal, responsable de l'activité Plateforme de communication mondiale et PDG de Vonage, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec LotusFlare. La combinaison des réseaux programmables à haute performance d'Ericsson avec les capacités d'abstraction de réseau de LotusFlare, les capacités d'agrégation d'API de réseau mondial d'Aduna et les solutions d'entreprise alimentées par le réseau de Vonage va accélérer la capacité des FSC à débloquer de nouvelles capacités réseau et à tirer parti de l'une des plus importantes opportunités de création de valeur pour l'industrie. En renforçant l'écosystème de l'industrie, Ericsson accélère la possibilité pour les FSC, les entreprises et les développeurs de collaborer et d'innover à grande échelle, en tirant parti du plein potentiel de la 5G et de l'IA. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Ericsson en tant qu'investisseur dans LotusFlare », a confié pour sa part Sam Gadodia, PDG et cofondateur de LotusFlare. « Depuis notre création, notre mission est de simplifier la technologie et l'expérience client. Nous avons fait des progrès significatifs vers cet objectif grâce à notre plateforme DNO Cloud et à notre eSIM Nomad . L'investissement d'Ericsson représente une validation puissante de l'innovation de nos produits et de leur impact sur le marché. Nous sommes convaincus que ce partenariat va ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et accélérer le développement de capacités essentielles de monétisation des actifs de réseau pour les FSC du monde entier. »

« LotusFlare a toujours prouvé sa capacité à développer et déployer des produits de classe mondiale pour faire bouger les choses pour les opérateurs de téléphonie mobile, comme notre commanditaire Globe Telecom. Notre investissement témoigne de notre conviction quant à la solidité de leurs performances et à la pertinence continue de leur stratégie. Nous pensons que cette dernière levée de fonds menée par Ericsson rend l'opportunité encore plus intéressante pour nous et qu'elle positionne LotusFlare pour un prochain chapitre prometteur », a déclaré Dan Siazon, associé gérant et cofondateur de Kickstart Ventures.

Les deux entreprises prévoient d'étudier les possibilités liées à la monétisation des actifs de réseau et à l'exposition des API. Grâce à cet investissement, LotusFlare va étendre sa présence mondiale, accélérer le développement de solutions prêtes pour l'IA permettant de réduire les coûts et la complexité, et fournir des plateformes de pointe pour les FSC.

Gunderson Dettmer a été le conseiller juridique de LotusFlare, sous la direction de l'associé Bennett Yee.

À propos de LotusFlare

La mission de LotusFlare est de concevoir, construire et faire évoluer en permanence une plateforme de commerce et de monétisation native, DNO Cloud , qui simplifie la technologie et l'expérience client afin d'offrir aux entreprises des résultats de grande valeur. LotusFlare possède et exploite l' eSIM Nomad , qui transforme la connectivité mondiale en offrant aux voyageurs des plans de données pratiques, fiables et abordables pour plus de 200 destinations.

À propos d'Ericsson

Les réseaux performants d'Ericsson assurent la connectivité de milliards de personnes chaque jour. Depuis près de 150 ans, nous sommes des pionniers dans la création de technologies de communication. Nous proposons des solutions de communication et de connectivité mobiles pour les fournisseurs de services et les entreprises. Avec nos clients et nos partenaires, nous faisons du monde numérique de demain une réalité. www.ericsson.com

À propos de Kickstart Ventures

Animée par la volonté de façonner un avenir meilleur, Kickstart Ventures investit dans des startups technologiques qui résolvent des problèmes concrets grâce à une innovation durable et holistique. Kickstart Ventures, la société de capital-risque des principales entreprises philippines, a réalisé 71 investissements dans le monde, dirigés par plus de 140 fondateurs.

