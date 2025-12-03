Ericsson y LotusFlare anuncian inversión de capital y asociación estratégica

ESTOCOLMO y SANTA CLARA, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ericsson, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones, anunció hoy el cierre de una inversión de capital en LotusFlare, proveedor de una plataforma de comercio digital y monetización nativa en la nube para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP). La inversión complementará las amplias soluciones integrales de Ericsson para CSP, con el fin de exponer y monetizar las interfaces de programación de aplicaciones (API) de red y mejorar la escala global y las capacidades de comercialización de LotusFlare. Kickstart Ventures, la división de capital riesgo de Globe Telecom, también participó en la ronda de inversión.

Esta alianza estratégica se basa en la visión compartida de acelerar el desarrollo y la implementación comercial de soluciones de software basadas en IA en el sector de las telecomunicaciones, con el fin de crear un ecosistema global de API de red. La inversión de Ericsson en una participación minoritaria en LotusFlare consolida la oferta DNO Cloud de LotusFlare, que proporcionará abstracción de red y exposición externa a la red, incluyendo la gestión del consentimiento, para las API de red. Esta colaboración marca un hito importante en la trayectoria de LotusFlare, que se prepara para su próxima fase de crecimiento y expansión.

La posición diferenciada de mercado de LotusFlare está respaldada por dos líneas de productos altamente integradas diseñadas para impulsar el crecimiento de los ingresos, la eficiencia operativa y la monetización escalable para los CSP:

• LotusFlare Digital Network Operator® (DNO™) Cloud, una plataforma de comercio digital y monetización basada en IA que ofrece resultados comerciales valiosos a proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) en las áreas de consumo, empresas y mayoristas. Actualmente, DNO impulsa mercados de API, marcas móviles, de banda ancha y convergentes, así como plataformas MVNE/O para operadores globales líderes.

• Nomad eSIM, un innovador producto de conectividad global que ofrece a los viajeros planes de datos prácticos, fiables y asequibles en más de 200 destinos en todo el mundo.

Niklas Heuveldop, vicepresidente sénior, director del Área de Negocios de la Plataforma de Comunicaciones Globales y consejero delegado de Vonage, afirmó: "Nos complace establecer esta alianza estratégica con LotusFlare. La combinación de las redes programables de alto rendimiento de Ericsson con las capacidades de Abstracción de Red de LotusFlare, las capacidades de agregación de API de red global de Aduna y las soluciones empresariales impulsadas por la red de Vonage acelerará la capacidad de los CSP para desbloquear nuevas capacidades de red y aprovechar una de las oportunidades de creación de valor más importantes para la industria. Al fortalecer aún más el ecosistema de la industria, Ericsson está acelerando la oportunidad para que los CSP, las empresas y los desarrolladores colaboren e innoven a gran escala, aprovechando todo el potencial del 5G y la IA".

"Nos complace dar la bienvenida a Ericsson como inversor en LotusFlare", comentó Sam Gadodia, consejero delegado y cofundador de LotusFlare. "Desde nuestra fundación, nuestra misión ha sido simplificar la tecnología y la experiencia del cliente. Hemos logrado avances significativos en este objetivo a través de nuestros negocios DNO Cloud y Nomad eSIM. La inversión de Ericsson representa una sólida validación de la innovación de nuestros productos y nuestro impacto en el mercado. Confiamos en que esta alianza abrirá nuevas oportunidades de mercado y acelerará el desarrollo de capacidades críticas de monetización de activos de red para los CSP a nivel mundial".

"LotusFlare ha demostrado constantemente su capacidad para desarrollar e implementar productos de primera clase que marcan la diferencia para operadores móviles como nuestro socio de inversión, Globe Telecom. Nuestra inversión refleja nuestra convicción en su sólido desempeño y continua relevancia estratégica. Creemos que esta última ronda, liderada por Ericsson, hace que la oportunidad sea aún más atractiva para nosotros y posiciona a LotusFlare para un futuro prometedor", explicó Dan Siazon, socio director y cofundador de Kickstart Ventures.

Ambas compañías planean explorar oportunidades relacionadas con la monetización de activos de red y la exposición a API. Con esta inversión, LotusFlare ampliará su presencia global, acelerará el desarrollo de soluciones compatibles con IA que reducen costes y complejidad, y ofrecerá plataformas líderes en la industria para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP).

Gunderson Dettmer actuó como asesor legal de LotusFlare, dirigido por el socio Bennett Yee.

Acerca de LotusFlare

La misión de LotusFlare es diseñar, construir y desarrollar continuamente una plataforma de comercio y monetización nativa de la nube, DNO Cloud, que simplifica la tecnología y la experiencia del cliente para ofrecer resultados valiosos a las empresas. LotusFlare posee y opera Nomad eSIM, que está transformando la conectividad global al ofrecer a los viajeros planes de datos prácticos, fiables y asequibles en más de 200 destinos.

Acerca de Ericsson

Las redes de alto rendimiento de Ericsson proporcionan conectividad a miles de millones de personas a diario. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en el desarrollo de tecnología para la comunicación. Ofrecemos soluciones de comunicación móvil y conectividad para proveedores de servicios y empresas. Junto con nuestros clientes y socios, hacemos realidad el mundo digital del futuro. www.ericsson.com

Acerca de Kickstart Ventures

Impulsada por su visión de forjar un futuro mejor, Kickstart Ventures invierte en startups tecnológicas que resuelven problemas reales mediante la innovación sostenible e integral. Kickstart Ventures, la firma de capital riesgo de las principales corporaciones filipinas, cuenta con 71 inversiones a nivel mundial lideradas por más de 140 fundadores.

