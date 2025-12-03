EricssonとLotusFlare、株式投資と戦略的提携を発表

ストックホルム、カリフォルニア州サンタクララ, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 通信ソリューションのグローバルリーダーであるEricssonは本日、通信サービスプロバイダー（CSP）向けのクラウドネイティブデジタルコマースおよび収益化プラットフォームのプロバイダーであるLotusFlareへの株式投資を完了したことを発表しました。この投資により、EricssonのCSP向け広範なエンドツーエンド ソリューションが補完され、ネットワークアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を公開して収益化できるようになり、LotusFlareのグローバル規模と市場参入能力が強化されます。Globe Telecomのベンチャー部門であるKickstart Venturesもこの投資ラウンドに参加しました。

この戦略的パートナーシップは、通信業界における AI を活用したソフトウェア ソリューションの開発と商用展開を加速し、グローバル ネットワーク API エコシステムを構築するという共通のビジョンに基づいて構築されています。EricssonによるLotusFlareの少数株への投資は、ネットワーク API の同意管理を含むネットワーク抽象化と外部ネットワーク公開を提供するLotusFlareのDNO Cloudオファリングの有効性を検証するものです。このコラボレーションは、LotusFlareが次の成長と拡大の段階に向けて準備を進める上で重要なマイルストーンとなります。

LotusFlareの差別化された市場ポジションは、CSPの収益増加、運用効率、スケーラブルな収益化を促進するように設計された2つの高度に統合された製品ラインによって支えられています。

Vonageのグローバルコミュニケーションプラットフォーム事業部門責任者兼CEOである上級副社長のNiklas Heuveldop氏は次のように述べています。「LotusFlareとの戦略的パートナーシップを確立できたことを嬉しく思います。Ericssonの高性能でプログラム可能なネットワークと、LotusFlareのネットワーク抽象化機能、Adunaのグローバル ネットワークAPI集約機能、およびVonageのネットワークを活用したエンタープライズ ソリューションを組み合わせることで、CSPが新しいネットワーク機能を解き放ち、業界にとって最も重要な価値創造の機会の1つを活用できるようになります。Ericssonは、業界のエコシステムをさらに強化することで、CSP、企業、開発者が5GとAIの可能性を最大限に活用して、ハイパースケールで連携し、イノベーションを起こす機会を加速しています。」

「EricssonをLotusFlareの投資家として迎えることができてうれしく思います」とLotusFlareのCEO兼共同創設者であるSam Gadodia氏は述べています。「創業以来、当社の使命はテクノロジーと顧客体験を簡素化することです。当社は、DNO CloudとNomad eSIMの両事業を通じて、この目標に向けて大きく進歩しました。Ericssonの投資は、当社の製品イノベーションと市場への影響力を強力に証明するものです。この提携により、新たな市場機会が創出され、世界中のCSPにとって重要なネットワーク資産収益化機能の開発が加速されると確信しています。」

「LotusFlareは、当社のLPであるGlobe Telecomのようなモバイルオペレータに大きな変化をもたらすような世界クラスの製品を構築し、展開できることを一貫して示してきました。当社の投資は、同社の優れた業績と継続的な戦略的妥当性に対する確信を反映しています。Ericssonが主導したこの最新の資金調達ラウンドにより、当社にとってこの機会はさらに魅力的なものとなり、LotusFlareは強力な次章に向けての基盤が固まると確信しています」と、Kickstart Venturesのマネージングパートナー兼共同設立者のDan Siazon氏は述べています。

両社は、ネットワーク資産の収益化とAPI公開に関連する機会を模索する予定です。この投資により、LotusFlareは世界的なプレゼンスを拡大し、コストと複雑さを軽減するAI対応ソリューションの開発を加速し、CSP向けに業界をリードするプラットフォームを提供します。

Gunderson Dettmer氏は、パートナーのBennett Yee氏が率いるLotusFlareの法律顧問を務めました。

LotusFlareについて

LotusFlareの使命は、テクノロジーと顧客体験を簡素化して企業に価値ある成果をもたらす、クラウドネイティブの商取引および収益化プラットフォームである DNO Cloudを設計、構築し、継続的に進化させることです。LotusFlareはNomad eSIMを所有・運営しており、200を超える目的地で旅行者に便利で信頼性が高く、手頃なデータ プランを提供することで、世界的な接続性を変革しています。

Ericssonについて

Ericssonの高性能ネットワークは、毎日何十億もの人々に接続を提供しています。当社は150年近くにわたり、通信技術を創造してきたパイオニアです。当社は、

サービスプロバイダーや企業向けにモバイル通信および接続ソリューションを提供しています。お客様やパートナーとともに、当社は明日のデジタル世界を実現します。www.ericsson.com

Kickstart Venturesについて





Kickstart Venturesは、より良い未来を形作るというビジョンのもと、持続可能かつ総合的なイノベーションを通じて現実世界の問題を解決するテクノロジー系スタートアップ企業に投資しています。フィリピンの大手企業を対象とするコーポレートベンチャーキャピタル会社であるKickstart Venturesは、140名を超える創業者が主導する71件の投資を世界中で実施しています。

Ericsson連絡先

メディアリレーションズ責任者Ralf Bagner

電話番号：+46 76 128 47 89

電子メール：[email protected]

https://x.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

LotusFlareに関する問い合わせ先

Eric Morhenn

最高商務責任者

メールアドレス：[email protected]

LotusFlareニュース：https://lotusflare.com/news/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Kickstart Ventures連絡先

Celina Durante

広報責任者メールアドレス：[email protected]

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/kickstart-ventures-inc-

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2449183/5648568/LotusFlare_Logo.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2835232/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE LotusFlare