에릭슨과 로터스플레어, 지분 투자 및 전략적 파트너십 발표

스톡홀름 및 캘리포니아주 산타클래라, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 통신 솔루션 기업 에릭슨(Ericsson)이 오늘 통신서비스사업자(CSP)를 위한 클라우드 네이티브 디지털 커머스및 수익화 플랫폼 제공업체 로터스플레어(LotusFlare)에 대한 지분 투자 종결을 발표했다. 이번 투자는 CSP 대상 에릭슨의 광범위한 엔드투엔드 솔루션을 보완해 네트워크 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)의 개방 및 수익화를 지원하며, 로터스플레어의 글로벌 규모를 확대하고 시장 진출 역량을 강화할 예정이다. 글로브 텔레콤(Globe Telecom)의 벤처 부문인 킥스타트 벤처스(Kickstart Ventures) 역시 이번 투자 라운드에 참여했다.

이번 전략적 파트너십은 통신 산업에서 AI 기반 소프트웨어 솔루션의 개발과 상업적 배포를 가속화하고, 글로벌 네트워크 API 생태계를 구축한다는 공동의 비전을 바탕으로 한다. 에릭슨이 로터스플레어 지분의 소수 지분을 확보한 것은 로터스플레어의 DNO 클라우드가 네트워크 API를 위한 네트워크 추상화와 외부 노출, 동의 관리 등을 제공하는 플랫폼으로 가치를 인정받았다는 의미다. 이번 협력은 로터스플레어가 다음 성장 단계와 확장 계획을 준비하는 과정에서 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

로터스플레어의 차별화된 시장 포지션은 CSP의 매출 성장, 운영 효율성, 확장 가능한 수익화를 지원하도록 설계된 두 개의 고도 통합 제품 라인에서 비롯된다.

로터스플레어 Digital Network Operator® (DNO™) Cloud: AI 기반 디지털 커머스 및 수익화 플랫폼으로, 소비자, 기업, 도매 사업 전반에서 CSP에 실질적 비즈니스 성과를 제공한다. 현재 DNO는 글로벌 주요 사업자의 API 마켓플레이스, 모바일•브로드밴드•컨버지드 브랜드, MVNE/O 플랫폼을 지원하고 있다.

Nomad eSIM : 200개 이상 국가 및 지역에서 여행객들에게 편리하고 안정적이며 경제적인 데이터 요금제를 제공하는 혁신적 글로벌 커넥티비티 제품이다.

니클라스 회벨도프(Niklas Heuveldop) 에릭슨 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼 사업부문 대표 겸 보나지(Vonage) CEO는 "로터스플레어와 전략적 파트너십을 구축하게 되어 매우 기쁘다"라며 "에릭슨의 고성능•프로그래머블 네트워크와 로터스플레어의 네트워크 추상화 역량, 아두나(Aduna)의 글로벌 네트워크 API 통합 역량, 그리고 보나지의 네트워크 기반 엔터프라이즈 솔루션이 결합되면 CSP가 새로운 네트워크 역량을 발굴하고, 업계에서 가장 중요한 가치 창출 기회를 활용하는 능력이 가속화될 것이다. 에릭슨은 산업 생태계를 더욱 강화함으로써 CSP, 기업, 개발자들이 5G와 AI의 잠재력을 최대한 활용해 협력 및 혁신할 수 있는 하이퍼스케일 환경을 앞당기고 있다"라고 말했다.

샘 가도디아(Sam Gadodia) 로터스플레어 CEO 겸 공동 설립자는 "에릭슨이 로터스플레어에 투자자로 참여하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "창립 이래 우리의 목표는 기술과 고객 경험을 단순화하는 것이었다. 우리는 DNO Cloud 및 Nomad eSIM 사업을 통해 이 목표를 향해 상당한 진전을 이뤘다. 에릭슨의 투자는 우리의 제품 혁신과 시장 영향력을 강력하게 입증하는 것이다. 우리는 이번 파트너십이 새로운 시장 기회를 열고, 전 세계 CSP를 위한 핵심 네트워크 자산 수익화 역량 개발을 가속화할 것이라고 확신한다"라고 말했다.

댄 시아존(Dan Siazon) 킥스타트벤처스 매니징 파트너 겸 공동 창업자는 "로터스플레어는 우리 LP(유한책임조합원)인 글로벌 텔레콤과 같은 모바일 사업자에게 실질적인 변화를 가져올 수 있는 세계적 수준의 제품을 개발•배포할 수 있음을 꾸준히 보여주었다. 우리의 투자는 이들이 강력한 성과와 지속적인 전략적 중요성을 지니고 있다는 확신을 반영한다. 에릭슨이 주도한 이번 투자 라운드는 우리에게 더욱 매력적인 기회를 제공하며, 로터스플레어가 다음 단계로 나아가는 데 강력한 기반을 마련한다고 믿는다"라고 말했다.

양사는 네트워크 자산 수익화와 API 노출과 관련된 기회를 모색할 계획이다. 이번 투자를 통해 로터스플레어는 글로벌 입지를 확대하고, 비용과 복잡성을 줄이는 AI 기반 솔루션 개발을 가속하며, CSP를 위한 업계 선도적 플랫폼을 제공할 예정이다.

법률 자문은 건더슨 데트머(Gunderson Dettmer)가 맡았으며, 베넷 이(Bennett Yee) 파트너가 이 작업을 주도했다.

로터스플레어 소개

로터스플레어(LotusFlare)의 사명은 클라우드 네이티브 커머스 및 수익화 플랫폼인 DNO Cloud 를 설계•구축하고 지속적으로 발전시켜, 기술과 고객 경험을 단순화하고 기업에 실질적 가치를 제공하는 것이다. 로터스플레어는 Nomad eSIM 을 소유•운영하며, 200개 이상 국가와 지역에서 여행객에게 편리하고 안정적이며 경제적인 데이터 요금제를 제공함으로써 글로벌 커넥티비티 혁신을 선도하고 있다.

에릭슨 소개

에릭슨(Ericsson)의 고성능 네트워크는 매일 수십억 명의 사람들에게 연결성을 제공한다. 거의 150년 동안 에릭슨은 통신 기술을 창조하는 선구자로 자리해 왔다. 서비스 제공자와 기업을 위한 모바일 통신 및 연결 솔루션을 제공하며, 고객과 파트너와 함께 내일의 디지털 세상을 현실로 만들고 있다. www.ericsson.com

킥스타트 벤처스 소개

더 나은 미래를 만들겠다는 비전을 바탕으로, 킥스타트 벤처스(Kickstart Ventures )는 지속 가능하고 총체적인 혁신을 통해 현실 문제를 해결하는 기술 스타트업에 투자한다. 필리핀 주요 기업들의 기업형 벤처캐피털(CVC)인 킥스타트벤처스는 전 세계적으로 71개 투자 프로젝트를 수행했으며, 140명 이상의 창업자가 이를 주도하고 있다.

