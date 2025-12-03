Ericsson und LotusFlare geben Kapitalbeteiligung und strategische Partnerschaft bekannt

STOCKHOLM und SANTA CLARA, Kalifornien, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ericsson, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationslösungen, gab heute den Abschluss einer Kapitalbeteiligung an LotusFlare bekannt, einem Anbieter einer Cloud-nativen Plattform für digitalen Handel und Monetarisierung für Kommunikationsdienstleister (CSPs). Die Investition ergänzt die umfassenden End-to-End-Lösungen von Ericsson für CSPs zur Bereitstellung und Monetarisierung von Netzwerk-APIs (Application Programming Interfaces) und stärkt die globale Reichweite und Markteinführungskapazitäten von LotusFlare. Kickstart Ventures, der Venture-Arm von Globe Telecom, hat sich ebenfalls an der Investitionsrunde beteiligt.

Diese strategische Partnerschaft basiert auf der gemeinsamen Vision, die Entwicklung und kommerzielle Einführung von KI-gestützten Softwarelösungen in der Telekommunikationsbranche zu beschleunigen, um ein globales Netzwerk-API-Ökosystem zu schaffen. Die Investition von Ericsson in eine Minderheitsbeteiligung an LotusFlare ist eine Bestätigung für das DNO-Cloud-Angebot von LotusFlare, das Netzwerkabstraktion und externe Netzwerkexposition, einschließlich Einwilligungsmanagement, für Netzwerk-APIs bereitstellen wird. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von LotusFlare dar, da das Unternehmen sich auf seine nächste Wachstums- und Expansionsphase vorbereitet.

Die differenzierte Marktposition von LotusFlare wird durch zwei hochintegrierte Produktlinien untermauert, die darauf ausgelegt sind, das Umsatzwachstum, die betriebliche Effizienz und die skalierbare Monetarisierung für CSPs zu fördern:

LotusFlare Digital Network Operator® (DNO™) Cloud ist eine KI-gestützte Plattform für digitalen Handel und Monetarisierung, die CSPs in den Bereichen Verbraucher, Unternehmen und Großhandel wertvolle Geschäftsergebnisse liefert. Heute unterstützt DNO API-Marktplätze, Mobilfunk-, Breitband- und konvergente Marken sowie MVNE/O-Plattformen für führende globale Betreiber.

ist eine KI-gestützte Plattform für digitalen Handel und Monetarisierung, die CSPs in den Bereichen Verbraucher, Unternehmen und Großhandel wertvolle Geschäftsergebnisse liefert. Heute unterstützt DNO API-Marktplätze, Mobilfunk-, Breitband- und konvergente Marken sowie MVNE/O-Plattformen für führende globale Betreiber. Nomad eSIM ist ein innovatives Produkt für globale Konnektivität, das Reisenden bequeme, zuverlässige und erschwingliche Datentarife an über 200 Reisezielen weltweit bietet.

Niklas Heuveldop, Senior Vice President, Head of Business Area Global Communications Platform und CEO von Vonage, erklärt: „Wir freuen uns sehr über den Aufbau dieser strategischen Partnerschaft mit LotusFlare. Die Kombination aus den leistungsstarken, programmierbaren Netzwerken von Ericsson, den Netzwerkabstraktionsfunktionen von LotusFlare, den globalen Netzwerk-API-Aggregationsfunktionen von Aduna und den netzwerkgestützten Unternehmenslösungen von Vonage wird die Fähigkeit von CSPs beschleunigen, neue Netzwerkfunktionen zu erschließen und eine der wichtigsten Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Branche zu nutzen. Durch die weitere Stärkung des Branchenökosystems beschleunigt Ericsson die Möglichkeiten für CSPs, Unternehmen und Entwickler, zusammenzuarbeiten und Innovationen im Hyperscale-Bereich voranzutreiben, wobei das volle Potenzial von 5G und KI ausgeschöpft wird."

„Wir freuen uns sehr, Ericsson als Investor bei LotusFlare begrüßen zu dürfen", erklärt Sam Gadodia, CEO und Mitbegründer von LotusFlare. „Seit unserer Gründung ist es unsere Mission, Technologie und Kundenerfahrung zu vereinfachen. Mit unseren beiden Geschäftsbereichen DNO Cloud und Nomad eSIM haben wir erhebliche Fortschritte in Richtung dieses Ziels gemacht. Die Investition von Ericsson stellt eine bedeutende Bestätigung unserer Produktinnovation und Marktpräsenz dar. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft neue Marktchancen eröffnen und die Entwicklung wichtiger Funktionen zur Monetarisierung von Netzwerkressourcen für CSPs weltweit beschleunigen wird."

„LotusFlare hat wiederholt bewiesen, dass es in der Lage ist, erstklassige Produkte zu entwickeln und einzusetzen, die für Mobilfunkbetreiber wie unseren LP Globe Telecom einen entscheidenden Unterschied machen können. Unsere Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass das Unternehmen eine starke Performance und anhaltende strategische Relevanz aufweisen wird. Wir sind der Ansicht, dass diese jüngste Finanzierungsrunde unter der Leitung von Ericsson die Chancen für uns noch attraktiver macht und LotusFlare für ein erfolgreiches nächstes Kapitel positioniert", erklärt Dan Siazon, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer von Kickstart Ventures.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Monetarisierung von Netzwerkressourcen und der Bereitstellung von APIs zu untersuchen. Mit dieser Investition wird LotusFlare seine globale Präsenz ausbauen, die Entwicklung von KI-fähigen Lösungen beschleunigen, die Kosten und Komplexität reduzieren, und branchenführende Plattformen für CSPs bereitstellen.

Gunderson Dettmer hat LotusFlare unter der Leitung von Partner Bennett Yee rechtlich beraten.

Informationen zu LotusFlare

Die Mission von LotusFlare besteht darin, eine Cloud-native Handels- und Monetarisierungsplattform namens DNO Cloud zu entwickeln, aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, die Technologie und Kundenerfahrung vereinfacht, um Unternehmen wertvolle Ergebnisse zu liefern. LotusFlare ist Eigentümer und Betreiber von Nomad eSIM , einem Unternehmen, das die globale Konnektivität revolutioniert, indem es Reisenden in über 200 Reisezielen bequeme, zuverlässige und erschwingliche Datentarife anbietet.

Informationen zu Ericsson

Die leistungsstarken Netze von Ericsson bieten täglich Milliarden von Menschen Konnektivität. Seit fast 150 Jahren sind wir Pioniere in der Entwicklung von Kommunikationstechnologie. Wir bieten mobile Kommunikations- und Konnektivitätslösungen für Dienstanbieter und Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern lassen wir die digitale Welt von morgen Wirklichkeit werden. www.ericsson.com

Informationen zu Kickstart Ventures

Angetrieben von der Vision, eine bessere Zukunft zu gestalten, investiert Kickstart Ventures in Technologie-Startups, die durch nachhaltige und ganzheitliche Innovationen reale Probleme lösen. Kickstart Ventures, die Risikokapitalgesellschaft der führenden Unternehmen der Philippinen, verfügt über 71 Investitionen weltweit, die von mehr als 140 Gründern geleitet werden.

