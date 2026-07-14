Este é o seu momento: Huawei abre novas possibilidades para cada ocasião com inovação em todos os cenários

A série HUAWEI Pura 90s é o destaque de uma linha desenvolvida para a expressão, o estilo e a criatividade

KUALA LUMPUR, Malásia, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 14 de julho de 2026, a Huawei realizou em Kuala Lumpur, na Malásia, seu evento global de lançamento de produtos premium, no qual apresentou oficialmente a série HUAWEI Pura 90s, o HUAWEI FreeClip 2 S e o HUAWEI MatePad Air. Capitaneados pela série HUAWEI Pura 90s e suas tecnologias de imagem aprimoradas, os novos dispositivos ampliam de forma integrada as experiências dos usuários em todos os cenários de uso, permitindo capturar, expressar e criar com mais facilidade no dia a dia.

HUAWEI Pura90s Series, Now is Your Moment HUAWEI MatePad Air, Fresh Air, Your Spark

Tecnologia avançada de imagem, desenvolvida para expressar e capturar cada momento importante

Como destaque do lançamento, a série HUAWEI Pura 90s oferece recursos avançados de imagem, ampliando as possibilidades de expressão. Guiada pela filosofia de design Rhythm of Colour , a série combina linhas de design simples com uma paleta de cores em camadas para criar uma identidade visual distinta e coesa, enquanto a moldura intermediária em degradê de dois tons[1] reforça sua estética. A série HUAWEI Pura 90s também traz importantes avanços em recursos de imagem. Equipada com uma câmera teleobjetiva com sensor ultragrande de 200 MP[2], câmera True-to-Colour 2.0 e uma série de tecnologias de imagem líderes do setor, a linha entrega resultados nítidos, estáveis e consistentes em fotos de longa distância, macro e em condições de iluminação difíceis. Com recursos aprimorados de composição e otimização de imagens assistidos por IA, os usuários podem passar com eficiência da captura ao refinamento, obtendo resultados visuais mais expressivos e sofisticados.

Estética luminosa, com foco em estilo, equilibrando moda e conforto

Projetado para o estilo pessoal e o uso diário, o HUAWEI FreeClip 2 S apresenta a filosofia de design Luminous Aesthetics, da Huawei, combinando brilho metálico com tons orgânicos em duas novas opções de cor – Deepsea Blue e Space Silver – para valorizar a expressão individual. O novíssimo estojo de carregamento Luminous, produzido em mais de 100 etapas de fabricação de precisão, tem silhueta arredondada e refinada, ao mesmo tempo que amplia em 20%[3] o espaço interno útil, oferecendo lugar para os fones e pequenos acessórios. Complementando o design, a Airy C-bridge aprimorada combina silicone líquido, que não agride a pele, com um processo de aplicação de textura luminosa por pulverização, criando um acabamento metálico característico. Refinada por meio de 22 processos de mistura de tintas e pulverização de tinta, ela equilibra elegância visual com um ajuste macio e confortável, oferecendo estilo e conforto para uso ao longo de todo o dia. Aliado à experiência de áudio open-ear da Huawei, o HUAWEI FreeClip 2 S oferece boa qualidade de escuta e chamadas para o uso diário.

Design leve, pensado para inspiração e produtividade

Voltado a inspiração e produtividade, o HUAWEI MatePad Air tem perfil fino, de 5,3 mm[4], e entrega desempenho de ponta. Equipado com tela OLED PaperMatte de ultra definição, o dispositivo oferece imagens vibrantes e excelente nitidez, facilitando a criação de conteúdo.

Com design elegante e leve, o dispositivo oferece reprodução precisa de cores e nitidez elevada, proporcionando uma experiência imersiva de visualização em atividades de trabalho, estudo, criação de conteúdo e entretenimento.

Com recursos robustos de produtividade em nível de PC e um conjunto integrado de ferramentas de IA, o HUAWEI MatePad Air ajuda os usuários a trabalhar com mais eficiência, transformar ideias em conteúdo e apresentar soluções completas com facilidade. Juntos, esses recursos permitem um fluxo criativo integrado e levam a produtividade de nível PC a um dispositivo leve.

Juntos, a série HUAWEI Pura 90s, o HUAWEI FreeClip 2 S e o HUAWEI MatePad Air evidenciam o ecossistema da Huawei para diferentes cenários de uso. Do registro de momentos importantes à expressão do estilo pessoal e ao apoio à criatividade, os dispositivos oferecem uma experiência de uso mais conectada e coesa no dia a dia.

A Huawei afirma que seguirá desenvolvendo seu ecossistema para atender a diferentes necessidades dos usuários e oferecer uma experiência conectada mais inteligente e eficiente.

[1] Disponível apenas no modelo Orange Ocean. [2] O modo de alta resolução de 200 MP está disponível apenas com zoom de 4x e requer atualização HOTA. Os valores de zoom óptico são aproximados. [3] Os dados e referem a uma comparação com o HUAWEI FreeClip 2 e são provenientes de testes realizados em laboratório pela Huawei. [4] Os dados são dos laboratórios da Huawei. O peso e a espessura reais podem variar conforme a configuração do produto, os processos de fabricação e os métodos de medição.

FONTE HUAWEI