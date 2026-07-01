Eskom inaugura um centro de modernização em parceria com a Huawei, iluminando o futuro da energia digital na África do Sul

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01 jul, 2026, 11:38 GMT

JOANESBURGO, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, foi realizada com sucesso a cerimônia de inauguração do Centro de Modernização da Eskom & Huawei, realizada em conjunto pela Eskom da África do Sul e pela Huawei. Essa parceria é reflexo de um forte espírito de colaboração e de um compromisso comum com a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento de competências. O apoio da Huawei tem sido fundamental para permitir a transformação da Eskom Academy of Learning, marcando o início de um novo e empolgante capítulo na jornada de aprendizado, inovação e modernização da Eskom. O Centro de Modernização da Eskom & Huawei e a Sala de Aula Inteligente são símbolos palpáveis de progresso e parceria, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada, ágil e pronta para o futuro.

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Eskom & Huawei inauguram Centro de Modernização
Eskom & Huawei inauguram Centro de Modernização

Equipado com uma sala de aula inteligente dedicada, que conta com as soluções de sala de aula inteligente da Huawei, o centro oferece programas de treinamento especializados para funcionários da Eskom e jovens sul-africanos, abrangendo TIC no setor de energia, redes inteligentes, segurança cibernética e operação e manutenção digitais. Ele cria um banco de talentos localizado para a digitalização de energia e estabelece uma base sólida para o desenvolvimento sustentável do setor de energia da África do Sul.

Aproveitando suas tecnologias de TIC e de energia digital, aliadas à sua comprovada experiência global em implementação, a Huawei apoiará a modernização da Eskom rumo a operações de energia mais seguras, eficientes e inteligentes. No futuro, as duas partes aprofundarão ainda mais a cooperação multifacetada, incluindo o desenvolvimento conjunto de tecnologia e o cultivo de talentos, capacitando o setor de energia por meio de tecnologias digitais.

Em seu discurso, o Honorável Ministro Dr. Kgosientsho Ramokgopa afirmou que a modernização do sistema de energia e o desenvolvimento profissional se reforçam mutuamente. O lançamento do Centro de Modernização da Eskom aproveitará as tecnologias avançadas e a experiência em desenvolvimento profissional da Huawei para lidar com a escassez de profissionais qualificados na área digital no setor de energia da África do Sul, aprimorar a operação segura e estável das redes elétricas, amenizar a crise de corte de energia que já se arrasta há muito tempo e proporcionar uma segurança energética sólida para a recuperação econômica da África do Sul.

O Dr. Mteto Nyati, Presidente do Conselho da Eskom, destacou que a transformação digital é fundamental para a reforma e o avanço da Eskom. A conclusão do Centro de Modernização e da sala de aula inteligente não apenas fortalece a capacidade de operação da rede, mas também cultiva os talentos técnicos da próxima geração para a empresa, representando um movimento estratégico vital para o desenvolvimento futuro da Eskom.

Dan Marokane, CEO do Grupo Eskom, enfatizou que as soluções de TIC e energia digital da Huawei são altamente adaptadas às necessidades práticas da rede elétrica da África do Sul. A parceria impulsionará a digitalização total do despacho da rede, do tratamento de falhas e das operações e manutenção, melhorando significativamente a confiabilidade do fornecimento de energia.

Agnes Mlambo, diretora executiva do Grupo de Distribuição da Eskom, afirmou que a sala de aula inteligente proporcionará aos funcionários da área de Distribuição novas competências para aprimorar suas habilidades digitais, otimizar a eficiência operacional da rede de distribuição, garantir o fornecimento estável de energia para indústrias, empresas e residentes, e beneficiar as famílias em toda a África do Sul.

Como principal parceiro estratégico no setor de energia elétrica, a Huawei participou plenamente da construção geral do Centro de Modernização, demonstrando as subestações inteligentes, sistemas de distribuição inteligentes, soluções de energia digital, garantia de segurança cibernética e um conjunto completo de software e hardware para a sala de aula inteligente.

Saiba mais: https://e.huawei.com/en/industries/grid 

FONTE Huawei

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