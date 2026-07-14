C'est le moment ou jamais : Huawei ouvre de nouvelles perspectives pour chaque instant grâce à une innovation adaptée à tous les contextes

La série HUAWEI Pura 90s est la vedette d'une gamme conçue pour l'expression, le style et la créativité

KUALA LUMPUR, Malaisie, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 14 juillet 2026, Huawei a organisé son événement mondial de lancement de produits phares à Kuala Lumpur, en Malaisie, au cours duquel la société a officiellement dévoilé la série HUAWEI Pura 90s, le HUAWEI FreeClip 2 S et le HUAWEI MatePad Air. Avec en tête la série HUAWEI Pura 90s et ses technologies d'imagerie améliorées, ces nouveaux appareils enrichissent en toute fluidité l'expérience des utilisateurs dans tous les contextes, leur permettant de capturer, d'exprimer et de créer plus facilement au quotidien.

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Une technologie d'imagerie de pointe, conçue pour l'expression, qui immortalise chaque instant marquant

Point fort majeur de ce lancement, la série HUAWEI Pura 90s offre des performances photographiques dignes d'un modèle phare, permettant ainsi à chacun de s'exprimer pleinement. S'inspirant de la philosophie de conception « Rhythm of Colour », cette série allie des lignes épurées à une palette de couleurs nuancée pour créer une identité visuelle distinctive et cohérente, tandis que la monture centrale à dégradé bicolore[1] vient renforcer encore davantage son esthétique. La série HUAWEI Pura 90s propose également des améliorations complètes en matière de photographie. Équipée d'un téléobjectif doté d'un capteur ultra-grand format de 200 MP[2], d'un appareil photo « True-to-Colour » 2.0 et d'une gamme de technologies d'imagerie de pointe, elle offre des résultats nets, stables et homogènes, que ce soit en prise de vue à longue distance, en macro ou dans des conditions d'éclairage difficiles. Grâce à des fonctionnalités de composition et d'optimisation d'image basées sur l'IA, les utilisateurs peuvent passer efficacement de la prise de vue à la retouche, ce qui permet d'obtenir des résultats visuels plus expressifs et plus soignés.

Une esthétique lumineuse, conçue pour le style, alliant mode et confort

Conçu pour refléter le style personnel et s'adapter au quotidien, le HUAWEI FreeClip 2 S incarne la philosophie de conception « Luminous Aesthetics » de Huawei, alliant éclat métallique et teintes naturelles dans deux nouveaux coloris – Deepsea Blue et Space Silver – afin de permettre à chacun d'exprimer son style personnel. Le tout nouveau boîtier de recharge Luminous, fruit de plus de 100 étapes de fabrication de précision, présente une silhouette arrondie et raffinée tout en offrant un espace intérieur plus important (+20 %)[3], permettant ainsi de ranger à la fois les écouteurs et de petits accessoires. En complément de ce design, le pont en C « Airy » revisité associe du silicone liquide doux pour la peau à un procédé de projection de texture lumineuse afin de créer une finition métallique unique. Fruit de 22 étapes de mélange de peinture et de pulvérisation, ce modèle allie élégance visuelle et coupe douce et confortable, alliant style et confort tout au long de la journée. Associé à l'expérience d'écoute « oreille ouverte » de Huawei, le HUAWEI FreeClip 2 S offre une qualité d'écoute et d'appel exceptionnelle pour un usage quotidien.

Un design léger, conçu pour favoriser l'inspiration et la productivité

Conçue pour favoriser l'inspiration et la productivité, la HUAWEI MatePad Air présente un profil ultrafin de 5,3 mm[4] tout en offrant des performances dignes d'un modèle haut de gamme. Doté d'un écran OLED PaperMatte ultra-net, elle offre des images éclatantes et une clarté exceptionnelle, permettant ainsi aux utilisateurs donner vie à leurs idées plus facilement.

Tout en conservant son design épuré et léger, cet appareil offre un rendu précis des couleurs et une clarté exceptionnelle, pour une expérience visuelle immersive, que ce soit dans le cadre du travail, de l'apprentissage, de la création de contenu ou des loisirs.

Grâce à ses performances dignes d'un PC et à une suite intégrée d'outils d'IA, la HUAWEI MatePad Air aide les utilisateurs à travailler plus efficacement, à transformer leurs idées en contenu et à présenter des solutions complètes en toute simplicité. Ensemble, ces fonctionnalités permettent un flux de travail créatif fluide et offrent une productivité digne d'un PC dans un format ultra-léger.

Ensemble, la série HUAWEI Pura 90s, le HUAWEI FreeClip 2 S et la HUAWEI MatePad Air illustrent l'écosystème « tous scénarios » de Huawei. Qu'il s'agisse d'immortaliser des moments marquants, d'exprimer son style personnel ou de favoriser la créativité, ces appareils offrent une expérience utilisateur plus fluide et cohérente dans toutes les situations du quotidien.

À l'avenir, Huawei continuera à faire évoluer son écosystème afin de répondre aux besoins variés des utilisateurs, en leur offrant une expérience connectée plus intelligente et plus efficace.