Construindo uma rede óptica para IA para impulsionar um novo crescimento na era da inteligência artificial

XANGAI, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Shanghai 2026, foi realizada com sucesso a Cúpula AI-ON, com o tema "Redes para IA, IA para redes". O evento reuniu o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), operadoras globais, parceiros da indústria e a Huawei para discutir as tendências das redes ópticas na nova era da monetização de tokens. Os participantes compartilharam experiências práticas com novos serviços, como pacotes de ultrabanda larga/10 Gbps e integração entre redes e computação. Durante a cúpula, a Huawei apresentou 10 novos produtos e soluções AI-Optical Network (AI-ON) para capacitar operadoras a construir redes ópticas totalmente orientadas à IA e impulsionar a adoção em larga escala de serviços baseados em inteligência artificial.

A Cúpula AI-ON foi realizada com sucesso Kim Jin, vice-presidente da Linha de Produtos para Redes Ópticas da Huawei, faz o discurso de abertura

Em outubro de 2025, a União Internacional de Telecomunicações (UIT) divulgou a visão ION-2030 para redes ópticas de próxima geração, estabelecendo a direção para o futuro das AI-Optical Networks (AI-ON). Ao Li, vice-presidente da CAICT, explicou: "As redes ópticas e a inteligência artificial se fortalecerão mutuamente. As redes AI-ON darão suporte de forma eficiente à ampla adoção de aplicações de computação, ao mesmo tempo em que utilizarão grandes modelos e agentes de IA para avançar rumo a redes autônomas de alto nível. A China está evoluindo da fase de 'gigabit em todos os lugares' para a de 'expansão do 10G', impulsionando serviços de banda larga ultrarrápida e explorando novos caminhos para aprimorar a qualidade da banda larga. A computação com latência de milissegundos está passando da 'construção da infraestrutura' para a 'implantação em larga escala', estabelecendo uma sólida base totalmente óptica para a economia digital."

As operadoras estão entrando em uma nova era de operações orientadas a valor

A IA está aumentando significativamente a praticidade da vida digital nas residências e impulsionando a produtividade das empresas. A China Mobile, a China Telecom, a China Unicom, a Zain Jordan e a Shunwang Technology compartilharam suas mais recentes iniciativas para aproveitar as oportunidades proporcionadas pela IA. Com base no aumento da velocidade da banda larga, essas empresas estão aprimorando os serviços residenciais por meio de melhorias na experiência de conectividade, de serviços inteligentes e de suporte proativo. Essas inovações proporcionam às residências experiências de alto nível com aplicações de IA e serviços premium de banda larga, enquanto o aprimoramento das conexões dedicadas e das capacidades integradas de rede e computação garante às empresas acesso e utilização de recursos computacionais com alta qualidade. As operadoras estão entrando em uma nova era de operações orientadas à geração de valor. Ao aproveitar atualizações inteligentes, elas estão maximizando o valor de sua base instalada, expandindo a oferta de serviços de valor agregado e criando novos caminhos para um crescimento sustentável.

AI-ON capacita operadoras a construir redes ópticas totalmente orientadas à IA, impulsionando o crescimento compartilhado na era da IA

Para ajudar as operadoras a acelerar a transição para a era da monetização de tokens, a Huawei atualizou de forma abrangente seu portfólio de 10 produtos e soluções inovadores AI-ON Kim Jin, vice-presidente da Linha de Produtos para Redes Ópticas da Huawei, afirmou: "A Huawei está avançando em sua estratégia de convergência entre redes ópticas e inteligência artificial para promover o desenvolvimento coordenado dessas duas tecnologias. As linhas de produtos AI-FAN e AI-OTN capacitam as operadoras a construir redes ópticas totalmente orientadas à IA, permitindo operações de ultrabanda larga/10 Gbps voltadas à geração de valor, oferecendo acesso e utilização de recursos computacionais com alta qualidade e impulsionando a adoção em larga escala de serviços de inteligência artificial."

Para impulsionar a popularização da ultrabanda larga, a Huawei lançou uma série de produtos AI-FTTR, incluindo um hub residencial com IA, um smart box com IA e produtos FTTR com Wi-Fi 7 de banda tripla e banda dupla. Para consolidar a liderança em 10 Gbps, a Huawei lançou a primeira placa de serviço 50G PON de alta densidade do setor para uso comercial em larga escala e atualizou o 50G PON FTTR para oferecer suporte ao Wi-Fi 7 de banda tripla (3+3+3). Para redes de computação com latência de 1 ms, a Huawei apresentou três soluções: Mini OXC, OSU/fgOTN de ponta a ponta e integração entre OTN e QKD. Para aproveitar as novas oportunidades em DCI nacional e internacional, a Huawei lançou a única solução do setor de cluster OTN de capacidade ultra-alta, além de uma solução integrada para cabos submarinos e terrestres. Além disso, para construir redes ópticas resilientes, a Huawei apresentou soluções de resiliência de rede, como AI DAS e WSON de 50 ms.

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FONTE Huawei