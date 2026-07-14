Now is Your Moment: Huawei ปลดล็อกมิติใหม่แห่งการใช้ชีวิต ทลายทุกข้อจำกัดด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

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HUAWEI

14 Jul, 2026, 20:45 CST

ส่ง HUAWEI Pura 90s Series นำทัพไลน์อัปสุดพรีเมียม สะท้อนเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือระดับ และพลังความคิดสร้างสรรค์

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 14 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 Huawei ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงระดับโลก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เผยโฉมไลน์อัปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดอย่างเป็นทางการ นำโดยสมาร์ตโฟน HUAWEI Pura 90s Series ร่วมด้วยหูฟังดีไซน์ล้ำ HUAWEI FreeClip 2 S และแท็บเล็ตอัจฉริยะ HUAWEI MatePad Air โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HUAWEI Pura 90s Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่อัปเกรดไปอีกขั้น ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับประสบการณ์การใช้งานอย่างไร้รอยต่อในทุกสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพความประทับใจ บ่งบอกความเป็นตัวเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

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HUAWEI Pura90s Series, Now is Your Moment
HUAWEI Pura90s Series, Now is Your Moment
HUAWEI MatePad Air, Fresh Air, Your Spark
HUAWEI MatePad Air, Fresh Air, Your Spark

เทคโนโลยีถ่ายภาพเหนือระดับ ดีไซน์สะท้อนตัวตน บันทึกทุกห้วงเวลาสำคัญได้อย่างมีความหมาย

HUAWEI Pura 90s Series ถือเป็นไฮไลต์เด่นของงานเปิดตัวในครั้งนี้ โดยมาพร้อมระบบกล้องระดับเรือธงที่ช่วยปลดล็อกพลังแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามปรัชญาการออกแบบ Rhythm of Colour ที่ผสานเส้นสายดีไซน์อันเรียบหรูเข้ากับเลเยอร์เฉดสีอย่างมีมิติ สร้างเอกลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่โดดเด่นและลงตัว พร้อมเพิ่มความพรีเมียมด้วย Dual-Tone Gradient Mid-Frame[1] นอกจากนี้ HUAWEI Pura 90s Series ยังอัปเกรดนวัตกรรมการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกล้องเทเลโฟโตความละเอียดสูง 200MP พร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่พิเศษ[2] ผสานขีดความสามารถของกล้อง True-to-Colour Camera 2.0 และเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม มอบผลลัพธ์ภาพถ่ายที่คมชัด นิ่งเสถียร และสวยงามสม่ำเสมอในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการซูมระยะไกล การถ่ายภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพในสภาวะแสงที่ท้าทาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยระบบ AI ที่ช่วยจัดองค์ประกอบและปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ผลงานจากหลังเลนส์สู่ภาพถ่ายที่พร้อมใช้ได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่ประณีตและสื่ออารมณ์ได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น

ดีไซน์สวยงามโดดเด่น สะท้อนสไตล์เด่นชัด ผสานแฟชั่นและความสวมใส่สบายได้อย่างลงตัว

HUAWEI FreeClip 2 S รังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สไตล์เฉพาะตัวและการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน มาพร้อมปรัชญาการออกแบบ Luminous Aesthetics ของ Huawei ที่ผสานความเงางามของพื้นผิวเมทัลลิกเข้ากับโทนสีธรรมชาติได้อย่างลงตัว มาใน 2 เฉดสีใหม่ ได้แก่ Deepsea Blue และ Space Silver ที่ช่วยคอมพลีตลุคสะท้อนตัวตนได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ เคสชาร์จดีไซน์ใหม่อย่าง Luminous Charging Case ที่ผ่านกระบวนการผลิตอันประณีตและแม่นยำกว่า 100 ขั้นตอน ยังโดดเด่นด้วยรูปทรงโค้งมนเพรียวบาง แต่สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในได้มากขึ้นถึง 20%[3] มอบพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อใช้เก็บทั้งหูฟังและอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก ในส่วนของดีไซน์ ตัวหูฟังได้รับการอัปเกรดนวัตกรรม Airy C-bridge โดยใช้วัสดุซิลิโคนเหลวที่เป็นมิตรกับผิว ผสานเข้ากับกระบวนการพ่นสีเคลือบเงา เพื่อสร้างพื้นผิวเมทัลลิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผ่านการคิดค้นและพ่นสีอย่างพิถีพิถันถึง 22 ขั้นตอน มอบความลงตัวระหว่างลุคอันหรูหราสง่างามและความรู้สึกที่นุ่มสบายขณะสวมใส่ ตอบโจทย์ทั้งในแง่แฟชั่นและการใช้งานได้ตลอดวัน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อรวมกับประสบการณ์การฟังแบบ Open-Ear แบบฉบับของ Huawei แล้ว HUAWEI FreeClip 2 S ก็พร้อมให้คุณภาพเสียงที่คมชัด ไม่ว่าจะฟังหรือสนทนาทางสายสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน

ดีไซน์เพรียวบางน้ำหนักเบา จุดประกายแรงบันดาลใจ ทลายทุกขีดจำกัดด้านการทำงาน

HUAWEI MatePad Air สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และรองรับการทำงานยุคใหม่ มาพร้อมตัวเครื่องที่เพรียวบางเพียง 5.3 มิลลิเมตร[4] แต่ยังคงอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานในระดับเรือธง หน้าจอเลือกใช้เทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง Ultra-clear OLED PaperMatte Display ที่ให้ภาพสีสันสมจริงและคมชัดเป็นเลิศ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

แม้จะเน้นการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัว แต่แท็บเล็ตรุ่นนี้ยังคงแสดงผลสีได้แม่นยำและมีความคมชัดสูง มอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มสมจริงในทุกมิติ ไม่ว่าจะใช้ทำงาน เรียน สร้างสรรค์คอนเทนต์ ตลอดจนความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ

นอกจากนี้ HUAWEI MatePad Air ยังทรงพลังด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นระดับพีซี พร้อมขับเคลื่อนด้วยชุดเครื่องมือ AI อัจฉริยะแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นคอนเทนต์จริง และนำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนี้ผสานรวมกันเพื่อมอบเวิร์กโฟลว์การทำงานที่ไร้รอยต่อ พร้อมยกการทำงานระดับพีซีมาไว้ในดีไซน์ที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวก

การผนึกกำลังของ HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S และ HUAWEI MatePad Air ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของระบบนิเวศอัจฉริยะในทุกสถานการณ์ของ Huawei ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพความประทับใจในห้วงเวลาสำคัญ สะท้อนสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงการขับเคลื่อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อและครบเครื่องยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน

ทั้งนี้ Huawei ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศอัจฉริยะอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งาน พร้อมมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

[1] มีเฉพาะในรุ่นสีส้ม Orange Ocean เท่านั้น

[2] โหมดถ่ายภาพความละเอียดสูง 200 MP รองรับเฉพาะความยาวโฟกัส 4x และต้องอัปเดต HOTA ทั้งนี้ อัตราการซูมแบบออปติคัลเป็นค่าโดยประมาณ

[3] ข้อมูลจากการเปรียบเทียบกับรุ่น HUAWEI FreeClip 2 ซึ่งอ้างอิงผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของ Huawei

[4] ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ Huawei ทั้งนี้ น้ำหนักและความหนาที่แท้จริงของตัวเครื่องอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวิธีการวัดค่า

SOURCE HUAWEI

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