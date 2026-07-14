Now is Your Moment: Huawei ปลดล็อกมิติใหม่แห่งการใช้ชีวิต ทลายทุกข้อจำกัดด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
News provided byHUAWEI
14 Jul, 2026, 20:45 CST
ส่ง HUAWEI Pura 90s Series นำทัพไลน์อัปสุดพรีเมียม สะท้อนเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือระดับ และพลังความคิดสร้างสรรค์
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 14 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 Huawei ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงระดับโลก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เผยโฉมไลน์อัปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดอย่างเป็นทางการ นำโดยสมาร์ตโฟน HUAWEI Pura 90s Series ร่วมด้วยหูฟังดีไซน์ล้ำ HUAWEI FreeClip 2 S และแท็บเล็ตอัจฉริยะ HUAWEI MatePad Air โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HUAWEI Pura 90s Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่อัปเกรดไปอีกขั้น ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับประสบการณ์การใช้งานอย่างไร้รอยต่อในทุกสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพความประทับใจ บ่งบอกความเป็นตัวเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย
เทคโนโลยีถ่ายภาพเหนือระดับ ดีไซน์สะท้อนตัวตน บันทึกทุกห้วงเวลาสำคัญได้อย่างมีความหมาย
HUAWEI Pura 90s Series ถือเป็นไฮไลต์เด่นของงานเปิดตัวในครั้งนี้ โดยมาพร้อมระบบกล้องระดับเรือธงที่ช่วยปลดล็อกพลังแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามปรัชญาการออกแบบ Rhythm of Colour ที่ผสานเส้นสายดีไซน์อันเรียบหรูเข้ากับเลเยอร์เฉดสีอย่างมีมิติ สร้างเอกลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่โดดเด่นและลงตัว พร้อมเพิ่มความพรีเมียมด้วย Dual-Tone Gradient Mid-Frame[1] นอกจากนี้ HUAWEI Pura 90s Series ยังอัปเกรดนวัตกรรมการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกล้องเทเลโฟโตความละเอียดสูง 200MP พร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่พิเศษ[2] ผสานขีดความสามารถของกล้อง True-to-Colour Camera 2.0 และเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม มอบผลลัพธ์ภาพถ่ายที่คมชัด นิ่งเสถียร และสวยงามสม่ำเสมอในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการซูมระยะไกล การถ่ายภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพในสภาวะแสงที่ท้าทาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยระบบ AI ที่ช่วยจัดองค์ประกอบและปรับแต่งภาพให้สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ผลงานจากหลังเลนส์สู่ภาพถ่ายที่พร้อมใช้ได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่ประณีตและสื่ออารมณ์ได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
ดีไซน์สวยงามโดดเด่น สะท้อนสไตล์เด่นชัด ผสานแฟชั่นและความสวมใส่สบายได้อย่างลงตัว
HUAWEI FreeClip 2 S รังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สไตล์เฉพาะตัวและการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน มาพร้อมปรัชญาการออกแบบ Luminous Aesthetics ของ Huawei ที่ผสานความเงางามของพื้นผิวเมทัลลิกเข้ากับโทนสีธรรมชาติได้อย่างลงตัว มาใน 2 เฉดสีใหม่ ได้แก่ Deepsea Blue และ Space Silver ที่ช่วยคอมพลีตลุคสะท้อนตัวตนได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ เคสชาร์จดีไซน์ใหม่อย่าง Luminous Charging Case ที่ผ่านกระบวนการผลิตอันประณีตและแม่นยำกว่า 100 ขั้นตอน ยังโดดเด่นด้วยรูปทรงโค้งมนเพรียวบาง แต่สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในได้มากขึ้นถึง 20%[3] มอบพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อใช้เก็บทั้งหูฟังและอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก ในส่วนของดีไซน์ ตัวหูฟังได้รับการอัปเกรดนวัตกรรม Airy C-bridge โดยใช้วัสดุซิลิโคนเหลวที่เป็นมิตรกับผิว ผสานเข้ากับกระบวนการพ่นสีเคลือบเงา เพื่อสร้างพื้นผิวเมทัลลิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผ่านการคิดค้นและพ่นสีอย่างพิถีพิถันถึง 22 ขั้นตอน มอบความลงตัวระหว่างลุคอันหรูหราสง่างามและความรู้สึกที่นุ่มสบายขณะสวมใส่ ตอบโจทย์ทั้งในแง่แฟชั่นและการใช้งานได้ตลอดวัน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อรวมกับประสบการณ์การฟังแบบ Open-Ear แบบฉบับของ Huawei แล้ว HUAWEI FreeClip 2 S ก็พร้อมให้คุณภาพเสียงที่คมชัด ไม่ว่าจะฟังหรือสนทนาทางสายสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน
ดีไซน์เพรียวบางน้ำหนักเบา จุดประกายแรงบันดาลใจ ทลายทุกขีดจำกัดด้านการทำงาน
HUAWEI MatePad Air สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และรองรับการทำงานยุคใหม่ มาพร้อมตัวเครื่องที่เพรียวบางเพียง 5.3 มิลลิเมตร[4] แต่ยังคงอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานในระดับเรือธง หน้าจอเลือกใช้เทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง Ultra-clear OLED PaperMatte Display ที่ให้ภาพสีสันสมจริงและคมชัดเป็นเลิศ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
แม้จะเน้นการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัว แต่แท็บเล็ตรุ่นนี้ยังคงแสดงผลสีได้แม่นยำและมีความคมชัดสูง มอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มสมจริงในทุกมิติ ไม่ว่าจะใช้ทำงาน เรียน สร้างสรรค์คอนเทนต์ ตลอดจนความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ
นอกจากนี้ HUAWEI MatePad Air ยังทรงพลังด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นระดับพีซี พร้อมขับเคลื่อนด้วยชุดเครื่องมือ AI อัจฉริยะแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นคอนเทนต์จริง และนำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนี้ผสานรวมกันเพื่อมอบเวิร์กโฟลว์การทำงานที่ไร้รอยต่อ พร้อมยกการทำงานระดับพีซีมาไว้ในดีไซน์ที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวก
การผนึกกำลังของ HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S และ HUAWEI MatePad Air ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของระบบนิเวศอัจฉริยะในทุกสถานการณ์ของ Huawei ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพความประทับใจในห้วงเวลาสำคัญ สะท้อนสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงการขับเคลื่อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อและครบเครื่องยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน
ทั้งนี้ Huawei ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศอัจฉริยะอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งาน พร้อมมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
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[1] มีเฉพาะในรุ่นสีส้ม Orange Ocean เท่านั้น
[2] โหมดถ่ายภาพความละเอียดสูง 200 MP รองรับเฉพาะความยาวโฟกัส 4x และต้องอัปเดต HOTA ทั้งนี้ อัตราการซูมแบบออปติคัลเป็นค่าโดยประมาณ
[3] ข้อมูลจากการเปรียบเทียบกับรุ่น HUAWEI FreeClip 2 ซึ่งอ้างอิงผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของ Huawei
[4] ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ Huawei ทั้งนี้ น้ำหนักและความหนาที่แท้จริงของตัวเครื่องอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวิธีการวัดค่า
SOURCE HUAWEI
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