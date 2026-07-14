"Now is Your Moment": Huawei Hadirkan Berbagai Potensi Baru untuk Setiap Momen Lewat Inovasi yang Mencakup Seluruh Skenario

Kemampuan Kamera yang Lebih Mumpuni untuk Mengekspresikan Gaya Pribadi dan Mengabadikan Momen Istimewa

HUAWEI Pura 90s Series menjadi pusat perhatian dalam acara peluncuran produk kali ini berkat peningkatan signifikan pada sektor pencitraan. Dengan filosofi desain Rhythm of Colour, seri ini memadukan garis desain yang tegas dengan perpaduan warna berlapis sehingga menciptakan tampilan khas dan modern. Untuk varian tertentu, Huawei juga menghadirkan desain Dual-Tone Gradient Mid-Frame[1] yang semakin memperkuat karakter visual perangkat tersebut. Dari sisi kamera, Huawei membekali seri ini dengan kamera telefoto 200 MP Ultra Large Sensor[2], teknologi True-to-Colour Camera 2.0, serta berbagai inovasi pencitraan terbaru. Berkat kombinasi tersebut, pengguna dapat menghasilkan foto yang tajam dan konsisten dalam berbagai kondisi, mulai dari pengambilan gambar jarak jauh, fotografi makro, hingga pemotretan di lingkungan dengan pencahayaan yang menantang. Huawei juga menyematkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu proses komposisi dan penyempurnaan gambar. Dengan dukungan tersebut, pengguna bisa menghasilkan foto yang lebih ekspresif dan berkualitas tanpa proses yang rumit.

Konsep Luminous Aesthetics yang Memadukan Fesyen dan Kenyamanan

Selain smartphone, Huawei turut memperkenalkan HUAWEI FreeClip 2 S yang mendukung gaya hidup modern dan kenyamanan penggunaan sehari-hari. Perangkat ini mengusung konsep Luminous Aesthetics yang memadukan sentuhan metalik dengan warna-warna alami. Huawei menghadirkan dua pilihan warna baru, yakni Deepsea Blue dan Space Silver, untuk memberikan lebih banyak opsi bagi pengguna dalam mengekspresikan gaya pribadi. Huawei juga menghadirkan Luminous Charging Case terbaru yang diproduksi melalui lebih dari 100 tahapan manufaktur presisi. Selain tampil lebih elegan dengan desain membulat, casing ini menawarkan ruang penyimpanan yang 20% lebih besar dibanding generasi sebelumnya[3], sehingga dapat menampung earbud maupun aksesori kecil dengan lebih praktis. Pada bagian Airy C-bridge, Huawei memadukan material silikon cair yang lembut di kulit dengan proses pelapisan khusus untuk menghasilkan tampilan metalik. Melalui serangkaian proses produksi yang detail, desain tersebut tidak hanya tampil menarik, namun juga tetap nyaman digunakan dalam waktu lama. Dilengkapi teknologi open-ear listening, HUAWEI FreeClip 2 S menghadirkan kualitas suara dan panggilan yang jernih untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Desain Ringan untuk Produktivitas dan Kreativitas

Huawei juga menghadirkan HUAWEI MatePad Air sebagai perangkat bagi pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi tanpa mengorbankan produktivitas. Dengan ketebalan hanya 5,3 milimeter[4], tablet ini tetap menawarkan performa kelas flagship. HUAWEI MatePad Air menggunakan layar Ultra-clear OLED PaperMatte Display yang mampu menampilkan gambar dengan tingkat kejernihan tinggi dan reproduksi warna yang akurat.

Selain tampak elegan dan berbobot ringan, layar tersebut mendukung berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, membuat konten, hingga menikmati hiburan.

Meski hadir dalam desain yang tipis dan ringan, perangkat ini tetap menawarkan pengalaman visual yang imersif. Huawei juga membekali HUAWEI MatePad Air dengan kemampuan produktivitas setara PC serta berbagai fitur berbasis AI yang membantu pengguna bekerja lebih efisien, mengembangkan ide menjadi konten, dan menyusun berbagai materi presentasi dengan lebih mudah. Melalui perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak tersebut, pengguna menikmati alur kerja yang lebih lancar dalam perangkat yang ringkas dan mudah dibawa ke mana saja.

Dengan meluncurkan HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S, dan HUAWEI MatePad Air, Huawei kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem perangkat yang saling terintegrasi. Ketiga perangkat tersebut dirancang untuk saling melengkapi, baik untuk mengabadikan momen penting, mengekspresikan gaya hidup, maupun mendukung kreativitas dan produktivitas pengguna.

Huawei akan terus mengembangkan ekosistem perangkat dan layanan yang menghadirkan pengalaman digital yang semakin cerdas, efisien, dan terhubung sesuai kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

[1] Hanya tersedia pada varian Orange Ocean. [2] Mode resolusi tinggi 200 MP tersedia pada focal length 4x dan memerlukan pembaruan HOTA. Rasio optical zoom merupakan estimasi. [3] Data merupakan perbandingan dengan HUAWEI FreeClip 2 berdasarkan pengujian laboratorium Huawei. [4] Data berasal dari laboratorium Huawei. Ketebalan dan bobot aktual dapat berbeda bergantung pada konfigurasi produk, proses produksi, dan metode pengukuran.

SOURCE HUAWEI