الآن حانت لحظتك: Huawei تفتح الآفاق لإمكانيات جديدة لكل لحظة من خلال الابتكار في جميع السيناريوهات

سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر تشكيلة مصممة للتعبير والأسلوب والإبداع

كوالالمبور ، ماليزيا, 14 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- في 14 يوليو 2026 ، عقدت شركة "هواوي" (Huawei) "حدث الإطلاق العالمي الرائد للمنتجات" الخاص بها في كوالالمبور ، ماليزيا ، حيث كشفت رسميًا عن سلسلة هواتف HUAWEI Pura 90s ، وسماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 S والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Air. بقيادة سلسلة HUAWEI Pura 90s وتقنيات التصوير المطورة بها، توسع هذه الأجهزة الجديدة بسهولة نطاق تجارب المستخدمين في جميع السيناريوهات ، مما يمكنهم من التقاط الصور والتعبير والإبداع بسهولة أكبر في الحياة اليومية.

HUAWEI Pura90s Series, Now is Your Moment HUAWEI MatePad Air, Fresh Air, Your Spark

تصوير متقدم ، مصمم للتعبير ، والتقاط كل لحظة ذات معنى

باعتبارها نقطة بارزة رئيسية في الإطلاق ، تقدم سلسلة هواتف HUAWEI Pura 90s إمكانات التصوير الرائد ، وتمكّن التعبير. بتوجيه من فلسفة تصميم إيقاع اللون ، تجمع السلسلة خطوط التصميم البسيطة مع لوحة ألوان متعددة الطبقات لخلق هوية بصرية مميزة ومتماسكة ، في حين أن "الإطار الأوسط المتدرج ثنائي الدرجات اللونية" [1] يعزز جماليتها بشكل أكبر. تقدم سلسلة هواتف HUAWEI Pura 90s أيضًا تحديثات شاملة للتصوير. وبما أنها مجهزة بكاميرا تقريب بمستشعر فائق الضخامة بدقة 200 ميغابكسل [2] ، ونظام التصوير بالألوان الواقعية (True-to-Colour Camera 2.0) ومجموعة من تقنيات التصوير الرائدة في الصناعة ، فهي توفر نتائج واضحة ومستقرة ومتسقة عبر سيناريوهات الإضاءة الطويلة المدى والكبيرة والصعبة. بفضل تحسين الصور و التركيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للمستخدمين الانتقال بكفاءة من التقاط الصور إلى التحسين ، مما يؤدي إلى نتائج بصرية أكثر تعبيرًا وتحسينًا.

جماليات مضيئة ، مصممة للأسلوب ، توازن بين الأناقة والراحة

تقدم سماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 S، المصممة لتتناغم مع الأسلوب الشخصي واللباس اليومي ، فلسفة تصميم الجماليات المضيئة من "هواوي"، والتي تجمع بين اللمعان المعدني والدرجات اللونية العضوية في طريقتين جديدتين للألوان، هما "الأزرق بدرجة أعماق البحار" و "الفضي بدرجة الفضاء"، لدعم تعبير الأسلوب الفردي. تتميز "علبة الشحن المضيئة" الجديدة بالكامل ، التي تم تصميمها من خلال أكثر من 100 خطوة تصنيع دقيقة ، بظلالها المستديرة المصقولة مع توسيع المساحة الداخلية القابلة للاستخدام بنسبة 20٪ [3] ، مما يوفر مساحة لكل من سماعات الأذن والاكسسوارات الصغيرة. ما يكمل التصميم ، هو "جسر C فائق الخفة" المطور الذي يدمج السيليكون السائل الصديق للبشرة مع عملية رش الطلاء بمظهر مضيء لخلق مظهر معدني مميز. وبما أنه قد تم تحسينه من خلال 22 عملية خلط للطلاء ورشه، فهو يوازن بين الأناقة البصرية والتثبيت الناعم والمريح، ما يوفر كلاً من المظهر الأنيق وقابلية الارتداء طوال اليوم. جنبًا إلى جنب مع تجربة الاستماع بنمط الأذن المفتوحة من "هواوي"، توفر سماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 S أداء الاستماع والاتصال الواضح للاستخدام اليومي.

تصميم خفيف الوزن ، مصمم للإلهام والإنتاجية

يتميز الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Air، المصمم للإلهام والإنتاجية ، ببنية خارجية رشيقة سُمكها 5.3 ملم [4] مع تقديم أداء على مستوى رائد. وبما أنه مجهز بشاشة OLED PaperMatte فائقة النقاء ، فهو يوفر صورًا بصرية نابضة بالحياة ووضوحًا استثنائيًا ، مما يمكّن المستخدمين من الإبداع بسهولة أكبر.

مع الحفاظ على تصميمه الأنيق وخفيف الوزن ، يوفر الجهاز قدرات إعادة إنتاج الألوان بدقة ووضوح استثنائي ، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة عبر سيناريوهات العمل والتعلم وإنشاء المحتوى والترفيه.

مع إنتاجية قوية من مستوى الكمبيوتر الشخصي ومجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي ، يساعد الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Air المستخدمين على العمل بكفاءة أكبر ، وتحويل الأفكار إلى محتوى ، وتقديم حلول كاملة بسهولة. معًا ، تتيح هذه القدرات تدفق عمل إبداعي سلس وتجلب الإنتاجية من مستوى الكمبيوتر الشخصي إلى عامل شكل خفيف الوزن.

معًا ، تُظهر سلسلة هواتف HUAWEI Pura 90s وسماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 S والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Air منظومة "هواوي" لكافة السيناريوهات. من التقاط اللحظات ذات المعنى والتعبير عن الأسلوب الشخصي إلى دعم الإبداع ، فإنها توفر تجربة مستخدم أكثر اتصالاً وتماسكًا عبر السيناريوهات اليومية.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "هواوي" تطوير منظومتها لدعم احتياجات المستخدمين المتنوعة ، وتقديم تجربة متصلة أكثر ذكاءً وكفاءة.