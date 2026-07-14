Now is Your Moment: Huawei mở ra những khả năng mới cho mọi khoảnh khắc thông qua đổi mới sáng tạo toàn kịch bản

HUAWEI Pura 90s Series dẫn đầu danh mục sản phẩm mới được thiết kế để thể hiện bản thân, phong cách và sáng tạo

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 14 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 14 tháng 7 năm 2026, Huawei đã tổ chức Sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực toàn cầu tại Kuala Lumpur, Malaysia, chính thức giới thiệu HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S và HUAWEI MatePad Air. Được dẫn dắt bởi HUAWEI Pura 90s Series và những nâng cấp về công nghệ hình ảnh, các thiết bị mới mở rộng liền mạch trải nghiệm toàn kịch bản của người dùng, tạo điều kiện cho họ ghi lại, thể hiện và sáng tạo dễ dàng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

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Công nghệ hình ảnh tiên tiến, được thiết kế để thể hiện bản thân, ghi lại mọi khoảnh khắc ý nghĩa

Là điểm nhấn nổi bật của sự kiện ra mắt, HUAWEI Pura 90s Series mang đến hệ thống hình ảnh đạt chuẩn flagship, tạo điều kiện cho việc thể hiện bản thân. Được phát triển dựa trên triết lý thiết kế Rhythm of Colour, dòng sản phẩm kết hợp các đường nét thiết kế tinh giản với bảng màu nhiều lớp nhằm tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng và thống nhất, trong khi khung viền chuyển sắc hai tông màu (Dual-Tone Gradient Mid-Frame)[1] càng tôn lên vẻ đẹp thẩm mỹ của thiết bị. HUAWEI Pura 90s Series cũng giới thiệu những nâng cấp toàn diện về công nghệ hình ảnh. Được trang bị Camera ống kính tele cảm biến siêu lớn 200 MP[2], Camera True-to-Colour 2.0 cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh hàng đầu trong ngành, thiết bị mang lại kết quả chụp rõ nét, ổn định và nhất quán trong các tình huống chụp từ xa, chụp macro cũng như trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Được tăng cường với tính năng bố cục và tối ưu hóa hình ảnh được hỗ trợ bởi AI, người dùng có thể di chuyển nhanh chóng mà từ khâu ghi hình đến khâu tinh chỉnh, tạo ra những hình ảnh hoàn thiện giàu tính biểu đạt và tinh tế hơn.

Phong cách thẩm mỹ rực rỡ (Luminous Aesthetics), được thiết kế hướng tới phong cách, cân bằng giữa tính thời trang và sự thoải mái

Được thiết kế dành cho phong cách cá nhân và nhu cầu sử dụng hằng ngày, HUAWEI FreeClip 2 S giới thiệu triết lý thiết kế Luminous Aesthetics của Huawei, kết hợp ánh kim với các tông màu tự nhiên trong hai phiên bản màu mới – Deepsea Blue và Space Silver – hỗ trợ người dùng thể hiện phong cách riêng. Hộp sạc Luminous Charging Case hoàn toàn mới được chế tác qua hơn 100 công đoạn gia công chính xác, sở hữu thiết kế bo tròn tinh tế, đồng thời mở rộng thêm 20%[3] không gian sử dụng bên trong, cung cấp chỗ để cho cả tai nghe và các phụ kiện nhỏ. Hoàn thiện tổng thể thiết kế, thiết kế Airy C-bridge phiên bản nâng cấp kết hợp chất liệu silicone lỏng thân thiện với làn da với quy trình phun tạo bề mặt hiệu ứng bắt sáng, tạo nên lớp hoàn thiện ánh kim đặc trưng. Được hoàn thiện thông qua 22 quy trình phối màu và phun sơn, thiết kế này cân bằng giữa sự thanh lịch về mặt thị giác với cảm giác đeo mềm mại và thoải mái, mang đến cả phong cách và khả năng đeo suốt cả ngày. Kết hợp với trải nghiệm nghe mở (open-ear) của Huawei, HUAWEI FreeClip 2 S mang đến chất lượng nghe và đàm thoại rõ ràng, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thiết kế mỏng nhẹ, được tạo nên để truyền cảm hứng và nâng cao năng suất

Được thiết kế nhằm truyền cảm hứng và nâng cao năng suất làm việc, HUAWEI MatePad Air sở hữu thân máy mỏng chỉ 5,3 mm[4] trong khi vẫn mang lại hiệu năng đạt chuẩn flagship. Được trang bị màn hình OLED PaperMatte siêu nét, thiết bị mang lại hình ảnh sống động với độ sắc nét vượt trội, giúp người dùng sáng tạo dễ dàng hơn.

Trong khi vẫn duy trì thiết kế thanh lịch và nhẹ, thiết bị mang đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác cùng độ rõ nét vượt trội, mang đến trải nghiệm xem sống động trong các tình huống làm việc, học tập, sáng tạo nội dung và giải trí.

Với năng suất làm việc mạnh mẽ cấp độ PC cùng bộ công cụ AI tích hợp, HUAWEI MatePad Air giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn, chuyển hóa ý tưởng thành nội dung và dễ dàng trình bày các giải pháp hoàn chỉnh. Những khả năng này kết hợp với nhau tạo nên quy trình làm việc sáng tạo liền mạch, đồng thời đưa năng suất làm việc cấp độ PC vào một thiết kế mỏng nhẹ.

HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S và HUAWEI MatePad Air cùng nhau giới thiệu hệ sinh thái toàn kịch bản của Huawei. Từ việc ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa và thể hiện phong cách cá nhân đến hỗ trợ khả năng sáng tạo, các thiết bị mang đến trải nghiệm người dùng kết nối và nhất quán hơn trong các tình huống sử dụng hằng ngày.

Trong thời gian tới, Huawei sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái để hỗ trợ đa dạng nhu cầu của người dùng, mang đến trải nghiệm kết nối thông minh hơn và hiệu quả hơn.

[1] Chỉ có trên phiên bản Orange Ocean. [2] Chế độ chụp độ phân giải cao 200 MP chỉ khả dụng ở tiêu cự 4x và yêu cầu cập nhật HOTA. Tỷ lệ thu phóng quang học chỉ mang tính gần đúng. [3] Dữ liệu được so sánh với HUAWEI FreeClip 2 và thu được từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Huawei. [4] Dữ liệu được lấy từ các phòng thí nghiệm của Huawei. Trọng lượng và độ dày thực tế có thể thay đổi tùy theo cấu hình sản phẩm, quy trình sản xuất và phương pháp đo lường.

SOURCE HUAWEI