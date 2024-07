Estudo da Nature revela: BGM0504 desenvolvido por IA e dinâmica molecular apresenta uma potência superior

XANGAI, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A estratégia de projeto molecular e os resultados experimentais do agonista duplo dos receptores GLP-1/GIP da Bright Gene, BGM0504, foram publicados on-line na Scientific Reports, um periódico secundário da Nature, em 19 de julho de 2024. A Bright Gene (Código de ações: 688166.SH) é uma empresa farmacêutica inovadora que está surgindo no cenário internacional e tem como foco o desenvolvimento dos melhores produtos farmacêuticos do mercado para melhorar a saúde dos pacientes em todo o mundo.

O artigo, intitulado "Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity" (Otimização guiada por dinâmica molecular do BGM0504 aprimora o agonismo de duplo alvo para combater o diabetes e a obesidade), apresenta os achados do desenvolvimento do BGM0504.

O BGM0504, um agonista duplo dos receptores de GIP e GLP-1 desenvolvido com auxílio de IA, demonstra eficácia superior em experimentos in vitro e in vivo. Usando simulações de computador controladas por IA, a Bright Gene descobriu que a interação ideal entre os resíduos de glutamato no GLP-1R e no GIPR e o resíduo K20 de um agonista peptídico oferece uma atividade superior. Essa interação é importante, pois não é evidente nos estudos de crio-EM. O BGM0504 foi desenvolvido para preservar o grupo amino livre do resíduo K20, deslocando o ponto de acilação para a posição 40 do BGM0504. Esse desenvolvimento resultou em um aumento de três vezes nos efeitos agonísticos sobre o GLP-1R e o GIPR, com resultados terapêuticos melhores em modelos de camundongos diabéticos e obesos.

Sobre a Bright Gene e o BGM0504

A Bright Gene (Código de ações: 688166.SH) é uma empresa farmacêutica inovadora, focada no desenvolvimento dos melhores produtos farmacêuticos do mercado. A empresa integra APIs e formulações, combinando medicamentos genéricos e inovadores para atender às necessidades clínicas globais. O BGM0504 é um agonista duplo do receptor GIP/GLP-1 para o tratamento de diabetes tipo 2, obesidade e EHNA, atualmente nos estágios finais dos estudos clínicos de Fase II.

Referência

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity (Otimização guiada por dinâmica molecular do BGM0504 aprimora o agonismo de duplo alvo para combater o diabetes e a obesidade). Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

