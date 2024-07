發表在《自然》子刊上的研究揭示：通過人工智能和分子動力學設計的BGM0504展現卓越療效

上海2024年7月23日 /美通社/ -- 7月19日,《自然》雜志子刊《科學報告》在線發布了博瑞醫藥的GLP-1/GIP雙受體激動劑BGM0504的分子設計策略和實驗結果。博瑞醫藥(股票代碼:688166.SH)是一家在國際市場嶄露頭角的創新型制藥公司,致力於開發一流的藥品,以改善全球患者的健康狀況。

這篇文章題為「分子動力學指導下的BGM0504優化增強了糖尿病和肥胖症的雙靶點激動作用」( Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity),介紹了BGM0504的研發成果。