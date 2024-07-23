發表在《自然》子刊上的研究揭示：通過人工智能和分子動力學設計的BGM0504展現卓越療效
23 7月, 2024, 19:47 CST
上海2024年7月23日 /美通社/ -- 7月19日，《自然》雜志子刊《科學報告》在線發布了博瑞醫藥的GLP-1/GIP雙受體激動劑BGM0504的分子設計策略和實驗結果。博瑞醫藥（股票代碼：688166.SH）是一家在國際市場嶄露頭角的創新型制藥公司，致力於開發一流的藥品，以改善全球患者的健康狀況。
這篇文章題為「分子動力學指導下的BGM0504優化增強了糖尿病和肥胖症的雙靶點激動作用」（ Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity），介紹了BGM0504的研發成果。
BGM0504是人工智能（AI）輔助設計的GIP和GLP-1雙受體激動劑，在體外和體內實驗中均顯示出卓越的療效。博瑞醫藥利用AI驅動的計算機模擬，發現了GLP-1R和GIPR上的谷氨酸殘基與多肽激動劑的K20殘基之間最佳的相互作用，這種相互作用在冷凍電鏡研究中並不明顯。隨後，BGM0504的設計保留了K20殘基的自由氨基，並將酰化位點移至第40位。通過這種設計，對GLP-1R和GIPR的激動作用提高到三倍，同時在糖尿病和肥胖症小鼠模型中取得了卓越的治療效果。
關於博瑞醫藥和BGM0504
博瑞醫藥（股票代碼：688166.SH）是一家創新型制藥公司，致力於開發一流的藥品。公司整合原料藥和制劑，將仿制藥和創新藥相結合，以滿足全球臨床需求。BGM0504是治療2型糖尿病、肥胖症和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的GIP/GLP-1雙受體激動劑，目前處於II期臨床試驗的後期階段。
參考
Yuan, J.，Liu, W.，Jiang, X.等人撰寫。"分子動力學指導下的BGM0504優化增強了糖尿病和肥胖症的雙靶點激動作用"。文章發表在《科學報告》第14卷，編號：16680（2024年）。 https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8
SOURCE 博瑞醫藥
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