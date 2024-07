Une étude publié dans Nature révèle que le BGM0504, conçu par l'IA et la dynamique moléculaire, présente une puissance supérieure

SHANGHAI, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La stratégie de conception moléculaire et les résultats expérimentaux du double agoniste des récepteurs GLP-1/GIP de Bright Gene, le BGM0504, ont été publiés en ligne dans Scientific Reports, une édition de Nature, le 19 juillet 2024. Bright Gene (Code boursier : 688166.SH) est une entreprise pharmaceutique innovante qui émerge sur la scène internationale. Elle se concentre sur le développement des meilleurs produits pharmaceutiques afin d'améliorer la santé des patients dans le monde entier.

Intitulé « Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity », l'article présente les résultats du développement du BGM0504.

Le BGM0504, un agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1 conçu avec l'aide de l'IA, démontre une efficacité supérieure dans les expériences in vitro et in vivo. En utilisant des simulations informatiques pilotées par l'IA, Bright Gene a découvert qu'une interaction optimale entre les résidus glutamate du GLP-1R et du GIPR et le résidu K20 d'un agoniste peptidique permettait d'obtenir une activité supérieure. Cette interaction est un élément clé qui n'est pas évident dans les études cryo-EM. Le BGM0504 a été conçu pour préserver le groupe aminé libre du résidu K20 en déplaçant le point d'acylation à la position 40 du BGM0504. Cette conception a permis de multiplier par trois les effets agonistes sur le GLP-1R et le GIPR, avec des résultats thérapeutiques supérieurs dans les modèles de souris diabétiques et obèses.

À propos de Bright Gene et du BGM0504

Bright Gene (code boursier : 688166.SH) est une entreprise pharmaceutique innovante qui se concentre sur le développement de produits pharmaceutiques de premier ordre. L'entreprise intègre des IPA et des formulations, combinant des médicaments génériques et innovants pour répondre aux besoins cliniques mondiaux. Le BGM0504 est un double agoniste des récepteurs GIP/GLP-1 pour le traitement du diabète de type 2, de l'obésité et de la NASH, actuellement dans les dernières phases d'essais cliniques de phase II.

Référence

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity. Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465893/image_5031720_25221542.jpg