Badanie Nature ujawnia: zaprojektowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dynamiki molekularnej agonista BGM0504 wykazuje wyższą skuteczność

SZANGHAJ, 22 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Strategia projektowania molekularnego i wyniki badań eksperymentalnych nad BGM0504 - podwójnym agonistą receptora GLP-1/GIP firmy Bright Gene - zostały opublikowane w wersji internetowej w należącym do Nature czasopiśmie „Scientific Reports" w dniu 19 lipca 2024 roku. Firma Bright Gene (kod giełdowy: 688166.SH) to innowacyjna firma farmaceutyczna rozwijająca działalność na arenie międzynarodowej, która koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie farmaceutyków w celu poprawy zdrowia pacjentów na całym świecie.

Artykuł zatytułowany „Optymalizacja BGM0504 pod kątem dynamiki molekularnej zwiększa skuteczność podwójnego antagonisty w walce z cukrzycą i otyłością" przedstawia wyniki prac nad BGM0504.

BGM0504, zaprojektowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podwójny agonista receptorów GIP i GLP-1, wykazuje wyższą skuteczność w eksperymentalnych badaniach w warunkach in vitro i in vivo. Korzystając z symulacji komputerowych opartych na sztucznej inteligencji, firma Bright Gene odkryła, że optymalna interakcja między resztami glutaminianowymi GLP-1R i GIPR a resztą K20 agonisty peptydowego zapewni wyższą skuteczność. Jest to kluczowe spostrzeżenie, którego nie dało się sformułować w oparciu o badania kriomikroskopii elektronowej. BGM0504 został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować wolną grupę aminową reszty K20 poprzez przesunięcie reakcji acylacji do punktu 40. Projekt wyrobu zaowocował trzykrotnym wzrostem aktywności agonistycznej względem GLP-1R i GIPR oraz uzyskaniem korzystniejszych wyników terapeutycznych na mysich modelach cukrzycy i otyłości.

Bright Gene i BGM0504

Bright Gene (kod giełdowy: 688166.SH) to innowacyjna firma farmaceutyczna koncentrująca się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie farmaceutyków. Firma integruje substancje czynne i preparaty, łącząc leki generyczne i innowacyjne, aby zaspokoić globalne potrzeby kliniczne. BGM0504 jest podwójnym agonistą receptora GIP/GLP-1, stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, obecnie znajdującym się na zaawansowanym etapie badań klinicznych fazy drugiej.

Piśmiennictwo

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. I in. Optymalizacja BGM0504 pod kątem dynamiki molekularnej zwiększa skuteczność podwójnego antagonisty w walce z cukrzycą i otyłością. Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2465893/image_5031720_25221542.jpg