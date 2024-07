Studie v magazínu Nature odhalila: Přípravek BGM0504, navržený za podpory umělé inteligence a molekulární dynamiky, vykazuje zvýšenou účinnost

ŠANGHAJ, 23. července 2024 /PRNewswire/ -- Časopis Scientific Reports, který je součástí magazínu Nature, zveřejnil 19. července 2024 strategii molekulárního designu a výsledky experimentů společnosti Bright Gene s duálním agonistou receptorů GLP-1/GIP, přípravkem BGM0504. Společnost Bright Gene (burzovní kód: 688166.SH) je inovativní farmaceutická společnost, která na sebe aktivně upozorňuje v mezinárodním měřítku a zaměřuje se na vývoj nejlepších léčiv ve své třídě, aby pomáhala zlepšovat zdraví pacientů po celém světě.

Článek s názvem „Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity" představuje výsledky vývoje přípravku BGM0504.

BGM0504, duální agonista receptorů pro GIP a GLP-1, navržený s podporou umělé inteligence, vykazuje vynikající účinnost v experimentech in vitro i in vivo. Společnost Bright Gene pomocí počítačových simulací řízených umělou inteligencí zjistila, že optimální interakce mezi glutamátovými zbytky na GLP-1R i GIPR a zbytkem K20 peptidového agonisty zajišťuje zlepšenou aktivitu. Tato interakce je klíčovým poznatkem, který nebyl z kryo-EM studií patrný. Přípravek BGM0504 byl navržen tak, aby zachoval volnost aminoskupiny zbytku K20. Toho dociluje posunutím bodu acylace do polohy 40 přípravku BGM0504. Tento návrh vedl k trojnásobnému zvýšení agonistických účinků na GLP-1R a GIPR s lepšími terapeutickými výsledky u modelů. které používají diabetické a obézní myši.

O společnosti Bright Gene a přípravku BGM0504

Bright Gene (burzovní kód: 688166.SH) je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na vývoj těch nejlepších léčiv ve své třídě. Společnost za účelem uspokojení globálních klinických potřeb integruje API a receptury a kombinuje generické a inovativní léky. Přípravek BGM0504 je duální agonista receptorů GIP/GLP-1 pro léčbu diabetu 2. typu, obezity a NASH, který je v současné době ve finálním stádiu 2. fáze klinických studií.

Odkazy

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity. Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

