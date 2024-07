네이처 연구결과: AI와 분자역학으로 설계된 BGM0504 효능 뛰어나

상하이 2024년 7월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 브라이트진의 이중 GLP-1/GIP 수용체 작용제인 BGM0504의 분자 설계 전략과 실험 결과가 2024년 7월 19일 네이처의 자매지 사이언티픽 리포트 온라인판에 게재됐다. 브라이트진(주식 코드: 688166.SH)은 글로벌 무대에서 주목받는 혁신적인 제약 회사로, 전 세계 환자의 건강 개선을 위해 세계 최고 수준의 의약품 개발에 주력하고 있다.

'분자역학 유도 최적화를 통해 당뇨병과 비만 퇴치를 위한 이중 표적 작용을 강화한 BGM0504(Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity)'라는 제목의 논문은BGM0504 개발 과정에서 얻어진 연구 결과를 다룬다.

AI가 설계한 이중 GIP 및 GLP-1 수용체 작용제인 BGM0504는 시험관 및 생체 내 실험에서 탁월한 효능을 보였다. 브라이트진은 AI 기반 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 GLP-1R, GIPR의 글루탐산 잔기와 펩타이드 작용제의 K20 잔기 사이 최적의 상호작용이 우수한 활성을 나타낸다는 사실을 밝혀냈다. 이러한 상호 작용은 초저온 전자 현미경(cryo-EM) 연구에서는 명확하게 드러나지 않았던 핵심적인 내용을 제시한다. BGM0504는 아실화 위치를 40번 위치로 이동시켜 K20 잔기의 유리 아미노기를 보존하도록 설계됐다. 이를 통해 GLP-1R과 GIPR에 대한 작용 효과가 3배 증가하고 당뇨병, 비만 동물 모델에서 뛰어난 치료 효과를 달성했다.

브라이트진과 BGM0504 소개

브라이트진(주식 코드: 688166.SH)은 세계 최고 수준의 의약품 개발을 목표로 하는 혁신적인 제약 기업이다. API와 제형 기술을 융합해 제네릭 의약품과 혁신 의약품을 결합함으로써 글로벌 시장의 임상적 요구를 충족시키고 있다. BGM0504는 제2형 당뇨병, 비만, 비알코올성 지방간염(NASH) 치료를 위한 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제로, 현재 제2상 임상시험 후기 단계에 있다.

참조

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity. Sci Rep 14, 16680 (2024). [https://www.nature.com/articles/s41598-024-66998-8]

SOURCE Bright Gene