دراسة في مجلة Nature تكشف: عقار BGM0504 المصمم باستخدام الذكاء الاصطناعي والديناميكيات الجزيئية يُظهر فعالية فائقة

شانغهاي، 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- تم نشر استراتيجية التصميم الجزيئي والنتائج التجريبية الخاصة بعقار BGM0504، وهو عامل مناهض مزدوج لمستقبلات GLP-1/GIP، من شركة Bright Gene على الإنترنت في مجلة Scientific Reports، وهي مجلة فرعية تابعة لمجلة Nature، وذلك يوم 19 يوليو 2024. شركة Bright Gene (التي تتداول أسهمها في البورصة تحت رمز 688166.SH) هي شركة صاعدة بقوة في مجال صناعة الأدوية المبتكرة تسعى لتطوير أفضل الأدوية في فئتها لتحسين صحة المرضى على مستوى العالم.

تكشف المقالة التي نُشرت بعنوان "تحسين التأثير المزدوج لعقار BGM0504 لمكافحة مرض السكري والسمنة باستخدام الديناميكيات الجزيئية"، نتائج تطور عقار BGM0504.

أظهر عقار BGM0504، الذي تم تطويره بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي AI والذي يستهدف مستقبلين رئيسيين مرتبطين بالسكري والسمنة هما GIP وGLP-1، فعالية فائقة في التجارب المعملية والتجارب الحية. هذا وقد اكتشفت شركة Bright Gene، من خلال استخدم محاكاة حاسوبية متطورة بالذكاء الاصطناعي AI، أن التفاعل المثالي بين بقايا الغلوتامات على مستقبلي GLP-1R وGIPR وبين بقايا K20 في جزيء العقار المناهض لمستقبلات الببتيد يوفر نشاطًا فائقًا. ويعتبر هذا التفاعل كشفاً علمياً لم يتم ذكره في الدراسات التي استخدمت تقنية المجهر الإلكتروني بالتبريد cryo-EM. صُمم عقار BGM0504 خصيصًا للحفاظ على المجموعة الأمينية الحرة لبقايا K20 عن طريق نقل نقطة الأَسْيَلة إلى الموقع 40 في جزيء BGM0504. وأدى هذا التصميم إلى زيادة التأثيرات المناهضة لمستقبلي GLP-1R وGIPR بمقدار ثلاثة أضعاف، مع تحقيق نتائج علاجية متفوقة في نماذج علاج الفئران المصابة بمرض السكري والسمنة.

نبذة عن شركة Bright Gene وعقار BGM0504

شركة Bright Gene (التي تتداول أسهمها في البورصة تحت رمز 688166.SH) هي شركة متخصصة في مجال صناعة الأدوية المبتكرة تسعى لتطوير أفضل الأدوية في فئتها. تعمل الشركة على دمج المواد الفعالة APIs مع صيغ دوائية مختلفة، وذلك لدمج الأدوية الجنيسة مع الأدوية المبتكرة لتلبية الاحتياجات السريرية العالمية. يعمل عقار BGM0504 كعامل مناهض مزدوج لمستقبلات GLP-1/GIP، لعلاج مرض السكري من النوع 2 والسمنة ومرض الكبد الدهني غير الناجم عن استهلاك الكحول NASH، ويخضع حاليًا للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية للمرحلة الثانية.

المراجع

Yuan, J.. وLiu, W، وJiang, X وأخرون. تحسين التأثير المزدوج لعقار BGM0504 لمكافحة مرض السكري والسمنة باستخدام الديناميكيات الجزيئية. مجلة Sci Rep، 14، 16680 (2024). الرابط https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

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