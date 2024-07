Riset "Nature": BGM0504 yang Didesain AI dan "Molecular Dynamics" Memiliki Khasiat yang Luar Biasa

Artikel tersebut, berjudul "Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity", membahas perkembangan BGM0504.

BGM0504, dual GIP and GLP-1 receptor agonist yang didesain dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), menunjukan efikasi terbaik dalam eksperimen in vitro dan in vivo. Dengan simulasi komputer AI, Bright Gene menemukan, interaksi optimal antara residu glutamat pada GLP-1R dan GIPR, serta residu K20 dari peptide agonist menghasilkan aktivitas superior. Interaksi ini menjadi temuan penting yang tidak terdapat pada riset cryo-EM. BGM0504 didesain agar mampu mempertahankan kelompok amino bebas dari residu K20 dengan mengubah acylation point menjadi posisi 40 BGM0504. Desain ini menghasilkan peningkatan efek agonistic hingga tiga kali lipat pada GLP-1R dan GIPR, menunjukkan hasil pengobatan superior pada model tikus percobaan yang mengalami diabetes dan obesitas.

Tentang Bright Gene dan BGM0504

Bright Gene (Kode Saham: 688166.SH) adalah perusahaan farmasi inovatif yang mengembangkan obat-obatan terbaik. Bright Gene mengintegrasikan API dan formula obat, menggabungkan obat-obatan generik dan inovatif demi memenuhi kebutuhan klinis global. BGM0504 adalah dual GIP/GLP-1 receptor agonist yang mengobati diabetes tipe 2, obesitas, dan NASH. BGM0504 saat ini menjalani uji klinis Fase II tahap akhir.

Referensi

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity. Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

