Разработанный ИИ и методом молекулярной динамики BGM0504 показал отличную эффективность

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Bright Gene

Jul 23, 2024, 10:37 ET

Опубликованы исследования Nature – Разработанный с помощью ИИ и молекулярной динамики BGM0504 демонстрирует превосходную эффективность

ШАНХАЙ, 23 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 июля 2024 года в онлайн-журнале Scientific Reports семейства Nature была опубликована стратегия молекулярного дизайна и экспериментальные результаты двойного агониста рецептора GLP-1/GIP компании Bright Gene – BGM0504. Bright Gene (код акции: 688166.SH) – инновационная фармацевтическая компания, выходящая на международную арену, ориентирована на разработку лучших в своем классе фармацевтических препаратов для улучшения здоровья пациентов во всем мире.

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В статье под названием «Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity» представлены результаты разработки BGM0504.

BGM0504, разработанный с помощью ИИ двойной агонист рецептора GIP и GLP-1, демонстрирует превосходную эффективность как в экспериментах in vitro, так и in vivo. Используя компьютерное моделирование на основе ИИ, Bright Gene обнаружила, что оптимальное взаимодействие между остатками глутамата как на GLP-1R, так и на GIPR и остатком K20 пептидного агониста обеспечивает превосходную активность. Это взаимодействие является ключевым моментом, которое не было обнаружено в исследованиях методом криоэлектронной микроскопии (cryo-EM). BGM0504 был разработан для сохранения свободной аминогруппы остатка K20 путем смещения точки ацилирования в положение 40 BGM0504. Эта конструкция привела к 3-кратному увеличению агонистических эффектов на GLP-1R и GIPR с превосходными терапевтическими результатами на мышах с диабетом и ожирением.

О Bright Gene и BGM0504

Bright Gene (код акции: 688166.SH) – инновационная фармацевтическая компания, ориентированная на разработку лучших в своем классе фармацевтических препаратов. Компания занимается фармацевтическими субстанциями и лекарственными формулами, куда входят дженерики и инновационные лекарственные препараты для удовлетворения глобальных клинических потребностей. BGM0504 представляет собой двойного агониста рецептора GIP/GLP-1 для лечения диабета 2 типа, ожирения и НАСГ, который в настоящее время проходит завершающие стадии клинических испытаний фазы II.

Ссылка

Yuan, J., Liu, W., Jiang, X. et al. Molecular dynamics-guided optimization of BGM0504 enhances dual-target agonism for combating diabetes and obesity. Sci Rep 14, 16680 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-66998-8

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2465893/image_5031720_25221542.jpg 

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