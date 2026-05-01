Shiven Ramji, ancien président d'Auth0 chez Okta, rejoint Cellebrite en tant que président chargé des produits et de la technologie

Ronnen Armon prend sa retraite

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques alimentées par l'IA, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shiven Ramji au poste de président en charge des produits et de la technologie. À ce poste, Ramji orientera l'organisation des produits et de la technologie de l'entreprise, en mettant en avant l'innovation et l'exécution de la plateforme d'enquête et de renseignement numérique de Cellebrite, leader du secteur. Ramji entrera en fonction le 4 mai 2026 et succédera à Ronnen Armon, qui prendra sa retraite dans quelques mois, une fois la transition achevée.

Shiven Ramji to join Cellebrite as President, Products and Technology

« Nous sommes ravis d'accueillir Shiv chez Cellebrite. Les résultats impressionnants qu'il a produits, son expérience et son expertise seront déterminants à mesure que nous accélérons l'intégration de l'IA et de l'innovation dans nos produits afin de soutenir nos clients et de remplir notre mission de protection des communautés, des nations et des entreprises », a déclaré Thomas E. Hogan, PDG de Cellebrite. « Je tiens à remercier Ronnen Armon pour son leadership et ses nombreuses contributions majeures au succès de Cellebrite au cours des cinq dernières années, y compris dans la transition de l'entreprise vers une société publique leader sur le marché de l'IA. Au nom des collaborateurs de Cellebrite, je tiens à souhaiter à Ronnen tout le bonheur possible au moment où il entame ce chapitre bien mérité de sa vie ».

Ramji apporte à Cellebrite une grande expérience et un fort bagage en matière de développement d'entreprises technologiques à forte croissance, ainsi que de direction de produits et d'organisations technologiques pendant les périodes de croissance et de transition importantes. Il nous vient d'Okta, où il a occupé le poste de président d'Auth0, gérant une activité représentant un milliard de dollars de chiffre d'affaires et supervisant la stratégie de l'entreprise et sa mise en œuvre en matière de produits, de données, de sécurité et de technologie. Avant Auth0 et Okta, Ramji avait été vice-président principal de la division des produits chez DigitalOcean et avait occupé des postes de direction dans des entreprises internationales telles qu'Amazon, NBCUniversal, LiveIntent et The Nielsen Company.

« Je suis honoré de rejoindre Cellebrite et de diriger une équipe qui s'engage à faire une réelle différence dans le monde », a déclaré Shiven Ramji. « L'engagement de Cellebrite en faveur de l'innovation est fondamental pour mener à bien sa mission inspirante. Je me réjouis de travailler avec l'équipe en vue d'améliorer et d'élargir notre offre de produits et de donner à nos clients les moyens de rendre le monde plus sûr ».

Ramji est un investisseur providentiel actif et un conseiller en matière de création d'entreprises, qui est profondément engagé dans la promotion de l'esprit d'entreprise et de l'innovation. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Products That Count et d'Aiven.io.

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À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan médico-légal. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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