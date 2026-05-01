Shiven Ramji, expresidente de Auth0 en Okta, se incorporará a Cellebrite como presidente de Productos y Tecnología

Ronnen Armon se jubilará

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia potenciadas por IA, anunció la designación de Shiven Ramji como presidente de Productos y Tecnología. En esta función, Ramji liderará la organización de productos y tecnología de la empresa con miras a promover la innovación y la ejecución de la principal plataforma de investigación e inteligencia digitales del sector creada por Cellebrite. El 4 de mayo de 2026, Ramji comenzará a desempeñar este cargo, sucediendo a Ronnen Armon, quien se jubilará en unos meses después de que concluya la transición.

Shiven Ramji se incorpora a Cellebrite como presidente de Productos y Tecnología

"Nos complace enormemente dar la bienvenida a Shiv al equipo de Cellebrite. Su impresionante trayectoria, experiencia y conocimientos serán fundamentales para seguir acelerando la adopción de la IA y la innovación en nuestros productos a fin de apoyar a nuestros clientes y concretar nuestra misión de proteger a las comunidades, las naciones y las empresas", señaló Thomas E. Hogan, director ejecutivo de Cellebrite. "Quisiera expresar mi agradecimiento a Ronnen Armon por su excelente liderazgo y numerosas contribuciones importantes al éxito de Cellebrite durante los últimos cinco años, incluida la transformación de la empresa en una empresa pública AI-first líder en el mercado. En representación de todos los empleados de Cellebrite, le deseo a Ronnen lo mejor en esta nueva y muy merecida etapa de su vida".

Ramji contribuye a Cellebrite con una vasta experiencia y nutrida trayectoria en la expansión de empresas de tecnología de alto crecimiento y en el liderazgo de organizaciones de productos y tecnología durante períodos de crecimiento y transición importantes. Anteriormente, se desempeñó como presidente de Auth0 en Okta, donde se dedicó a gestionar un negocio de ingresos recurrentes anuales (ARR) de mil millones de dólares y a supervisar su ejecución y estrategia de productos, datos, seguridad y tecnología. Antes de Auth0 y Okta, Ramji ostentó el cargo de vicepresidente sénior de Productos en DigitalOcean, así como cargos directivos en empresas globales como Amazon, NBCUniversal, LiveIntent y The Nielsen Company.

"Para mí es un honor incorporarme a Cellebrite y liderar un equipo que se dedica a marcar una diferencia real en el mundo", comentó Shiven Ramji. "El compromiso de Cellebrite con la innovación es de vital importancia para su misión inspiradora. Estoy ansioso por trabajar con el equipo para optimizar y ampliar aún más nuestras ofertas de productos, así como facultar a nuestros clientes para que conviertan el mundo en un lugar más seguro".

Ramji es un inversionista providencial y asesor de empresas emergentes activo con un profundo compromiso de fomentar el emprendimiento y la innovación. Actualmente, participa en los directorios de Products That Count y Aiven.io.

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Acerca de Cellebrite



La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite