시벤 람지 전 오스제로 옥타 사장, 셀레브라이트 제품 및 기술 부문 사장 선임

로넨 아르몬은 은퇴

버지니아 타이슨스 코너 및 이스라엘 페타티크바, 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 기반 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업 셀레브라이트(Cellebrite DI Ltd., Nasdaq: CLBT)가 시벤 람지(Shiven Ramji)를 제품 및 기술 부문 사장으로 선임했다고 4월 30일 발표했다. 람지 사장은 회사의 제품 및 기술 조직을 이끌며, 셀레브라이트의 업계 선도적인 디지털 수사 및 인텔리전스 플랫폼의 혁신과 실행을 추진하게 된다. 로넨 아르몬(Ronnen Armon) 사장의 후임으로 취임은 2026년 5월 4일이다. 아르몬 사장은 인수인계 완료 후 몇 달 내 은퇴 예정이다.

Shiven Ramji to join Cellebrite as President, Products and Technology

토마스 E. 호건(Thomas E. Hogan) 셀레브라이트 CEO는 "람지 사장이 셀레브라이트의 일원이 돼 매우 기쁘다. 뛰어난 실적과 경험, 전문성을 바탕으로 고객을 지원하고 지역사회, 국가 및 기업을 보호한다는 회사의 사명을 실현하기 위해 제품 전반에서 AI 도입과 혁신 속도를 계속 높여 나가는 데 핵심적인 역할을 할 것"이라며 "지난 5년간 회사를 AI 우선의 시장 선도 상장기업으로 전환하는 등 셀레브라이트의 성공에 리더십과 수많은 중요한 기여를 해준 로넨 아르몬 사장에게도 감사드린다. 셀레브라이트 임직원을 대신해 새 인생을 시작하는 아르몬 사장의 앞날에 행운이 함께 하기를 바란다"고 말했다.

고성장 기술 기업을 확대하고 중요한 성장과 전환의 시기에 제품 및 기술 조직을 이끌었던 람지 사장의 풍부한 경험과 실적이 셀레브라이트에 이식될 전망이다. 람지 사장은 옥타(Okta) 출신으로, 그곳에서 오스제로(Auth0) 사장으로 재직하며 ARR 10억 달러 규모의 사업을 관리하고 제품, 데이터, 보안 및 기술 전략과 실행을 총괄했다. 오스제로와 옥타 이전에는 DigitalOcean의 제품 부문 수석부사장을 지냈으며, 아마존(Amazon), NBC유니버설(NBCUniversal), 라이브인텐트(LiveIntent), 더 닐슨 컴퍼니(The Nielsen Company) 등 글로벌 브랜드에서 경영진을 두루 역임했다.

람지 사장은 "셀레브라이트의 일원이 돼 세상을 실질적으로 변화시키는 일을 하는 팀을 이끌게 돼 영광"이라며 "혁신을 향한 셀레브라이트의 헌신이야말로 야심찬 회사 사명의 근간이다. 팀과 협력해 제품 포트폴리오를 더욱 강화하고 확대하며, 고객이 세상을 더 안전한 곳으로 만들 수 있도록 지원하기를 기대한다"고 말했다.

람지 사장은 엔젤 투자자이자 스타트업 자문가로 활발히 활동하고 있으며, 기업가정신과 혁신 육성에 깊은 의지를 갖고 있다. 현재 프러덕츠 댓 카운트(Products That Count)와 Aiven.io 이사회에서 활동하고 있다.

웹사이트 및 소셜미디어 플랫폼에 대한 언급

웹사이트 및 소셜미디어 플랫폼에 수록돼 있거나 그것을 통해 접근 가능한 정보가 언급될 경우 그것이 그 웹사이트나 소셜미디어 플랫폼에 수록돼 있거나 그것을 통해 제공되는 정보가 참조로 편입된다는 의미는 아니며, 그 정보를 본 보도자료의 일부로 간주해서는 안 된다.

셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Cellebrite, 나스닥: CLBT)는 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야의 글로벌 선도기업으로, 지역사회와 국가, 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7000여 개 법 집행 기관, 국방·정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하고 있으며, 이를 통해 법적 증거 능력을 갖춘 디지털 데이터에 보다 쉽게 접근해 이를 수사에 효과적으로 활용하고 있다. 셀레브라이트의 기술은 고객이 연간 150만 건 이상의 법적으로 승인된 수사를 보다 신속하게 수행하도록 지원하며, 국가 안보를 강화하고, 운영 효율성과 효과를 제고하는 한편, 첨단 모바일 연구 및 애플리케이션 보안을 지원한다. 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경에서 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 완수하고, 공공 안전을 증진하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕는다. 자세한 정보는 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

문의처

투자자 관계 앤드루 크레이머(Andrew Kramer)

투자자 관계 부사장

[email protected]

+1 973.206.7760

미디어

재키 라브레크(Jackie Labrecque)

콘텐츠 전략 및 운영 이사

[email protected]

+1 771.241.7010

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2969340/Cellebrite_Shiven_Ramji.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5945547/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite