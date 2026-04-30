Shiven Ramji, expresidente de Okta y Auth0, se unirá a Cellebrite como presidente de Productos y Tecnología

Ronnen Armon se retira

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA, anunció hoy el nombramiento de Shiven Ramji como presidente de Productos y Tecnología. En este cargo, Ramji dirigirá la organización de productos y tecnología de la compañía, impulsando la innovación y la implementación de la plataforma de inteligencia e investigación digital líder en la industria de Cellebrite. Ramji asumirá el cargo el 4 de mayo de 2026 y sucederá a Ronnen Armon, quien se jubilará unos meses después de que se complete la transición.

Shiven Ramji to join Cellebrite as President, Products and Technology

"Nos complace dar la bienvenida a Shiv a Cellebrite. Su impresionante trayectoria, experiencia y conocimientos serán fundamentales para seguir acelerando la adopción de la IA y la innovación en nuestros productos, con el fin de apoyar a nuestros clientes y cumplir con nuestra misión de proteger a las comunidades, las naciones y las empresas", declaró Thomas E. Hogan, consejero delegado de Cellebrite. "Quisiera agradecer a Ronnen Armon su liderazgo y sus numerosas e importantes contribuciones al éxito de Cellebrite durante los últimos cinco años, incluyendo la transformación de la empresa en una compañía pública líder en el mercado y centrada en la IA. En nombre de los empleados de Cellebrite, le deseo a Ronnen todo lo mejor en esta merecida etapa de su vida".

Ramji aporta a Cellebrite una vasta experiencia y un historial comprobado en el escalamiento de empresas tecnológicas de alto crecimiento, así como en la dirección de organizaciones de productos y tecnología durante períodos de crecimiento y transición significativos. Se incorpora procedente de Okta, donde fue presidente de Auth0, gestionando un negocio con ingresos recurrentes anuales de mil millones de dólares y supervisando su estrategia y ejecución de productos, datos, seguridad y tecnología. Antes de Auth0 y Okta, Ramji fue vicepresidente sénior de producto en DigitalOcean y ocupó puestos de liderazgo en marcas globales como Amazon, NBCUniversal, LiveIntent y The Nielsen Company.

"Me siento honrado de unirme a Cellebrite y liderar un equipo comprometido con generar un impacto positivo en el mundo", indicó Shiven Ramji. "El compromiso de Cellebrite con la innovación es fundamental para su inspiradora misión. Espero con interés trabajar con el equipo para seguir mejorando y ampliando nuestra oferta de productos, y capacitar a nuestros clientes para que contribuyan a un mundo más seguro".

Ramji es un inversor ángel activo y asesor de startups, con un profundo compromiso con el fomento del espíritu emprendedor y la innovación. Actualmente forma parte de los consejos de administración de Products That Count y Aiven.io.

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales.

Las referencias a la información incluida en sitios web y plataformas de redes sociales, o accesible a través de ellos, no constituyen una incorporación por referencia de la información contenida en dichos sitios web o plataformas de redes sociales, o disponible a través de ellos, y no debe considerarse que dicha información forma parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

Contactos:

Relaciones con los inversores

Andrew Kramer

Vicepresidente de Relaciones con los inversores

[email protected]

+1 973.206.7760

Medios

Jackie Labrecque

Director de Estrategia y operaciones de contenido

[email protected]

+1 771.241.7010

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969340/Cellebrite_Shiven_Ramji.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5945547/Cellebrite_Logo.jpg