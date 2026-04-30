อดีตประธาน Okta ฝั่ง Auth0, Shiven Ramji เตรียมเข้าร่วม Cellebrite ในตำแหน่งประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
News provided byCellebrite
01 May, 2026, 02:56 CST
Ronnen Armon เตรียมเกษียณ
ไทสันส์คอร์เนอร์ เวอร์จิเนีย และ เปตาห์ ติกวา, อิสราเอล, 1 พฤษภาคม 2569/ PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) บริษัทผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศแต่งตั้ง Shiven Ramji ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ในบทบาทนี้ Ramji จะเป็นผู้นำฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัท โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมและการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการสืบสวนดิจิทัลและข่าวกรองระดับอุตสาหกรรมของ Cellebrite ทั้งนี้ Ramji จะเริ่มงานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และจะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก Ronnen Armon ซึ่งจะเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากช่วงการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Shiv เข้าสู่ Cellebrite ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเขาจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเร่งการนำ AI มาใช้และการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพันธกิจในการปกป้องชุมชน ประเทศ และธุรกิจ" Thomas E. Hogan ซีอีโอของ Cellebrite กล่าว "ผมขอขอบคุณ Ronnen Armon สำหรับภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมสำคัญต่อความสำเร็จของ Cellebrite ตลอดห้าปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนบริษัทให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเป็นบริษัทมหาชนชั้นนำ ในนามของพนักงานทุกคน ขออวยพรให้ Ronnen ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตอย่างสมเกียรติ"
Ramji นำประสบการณ์กว้างขวางมาสู่ Cellebrite พร้อมกับความเชี่ยวชาญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตสูง และการนำองค์กรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตครั้งสำคัญ เขาย้ายมาจาก Okta ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานของ Auth0 โดยบริหารธุรกิจที่มีรายได้ประจำปี (ARR) มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ และดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ความปลอดภัย และเทคโนโลยี ก่อนหน้า Auth0 และ Okta Ramji เคยเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ DigitalOcean และเคยดำรงตำแหน่งผู้นำในบริษัทระดับโลก เช่น Amazon, NBCUniversal, LiveIntent และ The Nielsen Company
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วม Cellebrite และนำทีมที่มุ่งสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อโลก" Shiven Ramji กล่าว "พันธกิจของ Cellebrite ในการสร้างนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับทีมเพื่อยกระดับและขยายผลิตภัณฑ์ พร้อมช่วยให้ลูกค้าของเราทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น"
Ramji ยังเป็นนักลงทุนรายบุคคล (angel investor) และที่ปรึกษาสตาร์ทอัพ โดยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กร Products That Count และ Aiven.io
