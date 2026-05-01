Shiven Ramji, ehemaliger Vorsitzender von Auth0 bei Okta, wechselt als Produkt- und Technologievorstand zu Cellebrite

Ronnen Armon geht in den Ruhestand

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung, gab heute die Ernennung von Shiven Ramji zum Produkt- und Technologievorstand bekannt. In dieser Funktion wird Ramji die Produkt- und Technologieabteilung des Unternehmens leiten und die Innovation sowie den Einsatz der branchenführenden Plattform für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung von Cellebrite vorantreiben. Ramji wird seine Tätigkeit am 4. Mai 2026 aufnehmen und die Nachfolge von Ronnen Armon antreten, der sich einige Monate nachdem die Übergabe abgeschlossen ist, in den Ruhestand begeben wird.

Shiven Ramji to join Cellebrite as President, Products and Technology

„Wir freuen uns sehr, Shiv bei Cellebrite willkommen zu heißen. Shivs beeindruckende Erfolgsbilanz, seine Erfahrung und sein Fachwissen werden für uns von entscheidender Bedeutung sein, während wir die Einführung von KI und die Innovation bei unseren Produkten weiter vorantreiben, um unsere Kunden zu unterstützen und unserer Mission gerecht zu werden, Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen", sagte Thomas E. Hogan, Geschäftsführer von Cellebrite. „Ich danke Ronnen Armon für seine Führungsrolle und seine zahlreichen bedeutenden Beiträge zum Erfolg von Cellebrite in den letzten fünf Jahren, in denen er das Unternehmen unter anderem zu einem marktführenden börsennotierten „AI-first"-Unternehmen umgestaltet hat. Im Namen der Mitarbeiter von Cellebrite wünsche ich Ronnen alles Gute für diesen wohlverdienten neuen Lebensabschnitt."

Ramji wird Cellebrite mit seiner langjährigen Erfahrung bereichern und kann auf eine erfolgreiche Bilanz beim Ausbau wachstumsstarker Technologieunternehmen sowie bei der Leitung von Produkt- und Technologieorganisationen in Phasen starken Wachstums und tiefgreifender Veränderungen zurückblicken. Er war zuvor bei Okta tätig, wo er als Vorsitzender von Auth0 ein Geschäft mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar leitete und für die Strategie sowie deren Umsetzung in den Bereichen Produkt, Daten, Sicherheit und Technologie verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei Auth0 und Okta war Ramji als Senior-Vizepräsident für Produkte bei DigitalOcean tätig und hatte Führungspositionen bei globalen Marken wie Amazon, NBCUniversal, LiveIntent und The Nielsen Company inne.

„Es ist mir eine Ehre, Teil von Cellebrite zu werden und ein Team zu leiten, das sich dafür einsetzt, wirklich etwas in der Welt zu bewegen", sagte Shiven Ramji. „Das Engagement von Cellebrite für Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil seiner inspirierenden Mission. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team unser Produktangebot weiter zu verbessern und zu erweitern und unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen."

Ramji ist ein aktiver Angel-Investor und Start-up-Berater, der sich intensiv für die Förderung von Unternehmertum und Innovation einsetzt. Derzeit ist er im Vorstand von Products That Count und Aiven.io.

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Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

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