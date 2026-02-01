Экспозиция «Офисное и коммерческое пространство» на ярмарке CIFF Guangzhou 2026 будет посвящена экологичной трансформации рабочих пространств

ГУАНЧЖОУ, Китай, 1 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- С 18 по 31 марта 2026 года в Гуанчжоу пройдет 57-я Китайская международная мебельная выставка-ярмарка (CIFF Guangzhou 2026), посвященная теме CONNECT•CREATE (СВЯЗЬ • СОЗИДАНИЕ). Один из основных сегментов ярмарки, экспозиция «Офисное и коммерческое пространство», запланированная на 28–31 марта, уделит особое внимание устойчивому развитию. Превращая концепции устойчивого развития в ощутимые коммерческие возможности, эта экспозиция нацелена на стимулирование развития отрасли за счет резонанса ценностей и бизнес-инноваций.

В рамках экспозиции будет представлена комплексная модель экологичного рабочего места, обеспечивающая модернизацию трех ключевых секторов — офисные помещения, офисная сидячая мебель и общественные коммерческие пространства — для демонстрации экологичных подходов, охватывающих материалы, дизайн и пространственное применение.

Офисные среды быстро эволюционируют по мере развития гибридной модели работы, повышения производительности за счет хорошего самочувствия работников, а также ускорения изменений под влиянием Закона ЕС об углеродной нейтральности промышленности (Net-Zero Industry Act). Реагируя на эти сдвиги, экспозиция уделит особое внимание ориентированным на людей, низкоуглеродным и цифровым офисным решениям, представляя мебель и сопутствующие изделия наряду с быстрорастущими сегментами, такими как здравоохранение, уход за пожилыми людьми и интеллектуальные офисы.

Ориентированный на здоровье дизайн также займет центральное место в решениях сидячей мебели, сочетая инновации в плане эргономики и экологичные материалы для обеспечения долгосрочного хорошего самочувствия на рабочем месте. В этом секторе будет показано, как дизайн сидячей мебели может поддерживать более здоровую позу, адаптивный стиль работы и экологически ответственное производство, усиливая роль мебели в целостном подходе к эффективности на рабочем месте.

Общественные коммерческие пространства станут еще одним ключевым направлением, отражающим сдвиги в области дизайна и эксплуатации. По мере сближения сценариев использования и интеграции технологий, экологичность и стойкость приобретает приоритет. Представленные решения будут охватывать различные сценарии, включая образование, здравоохранение, гостиничный бизнес, торговые комплексы и транспортные узлы, включая модульные системы, низкоуглеродные материалы, интеллектуальное управление пространством и технологии контроля здоровой окружающей среды.

Экспозиция также представит LUMINOUS PATH 2.0, серию тематических презентаций, которые объединяют отраслевое сотрудничество, культурные нарративы и ориентированные на будущее эксперименты.

Сектор Linking Design Star подчеркнет коммерческую трансформацию идей устойчивого развития, а инсталляции D&A Culture Center мысленно обратятся к классическим концепциям дизайна офисов и исследуют новые сценарии, формируемые совместной работой и замкнутым жизненным циклом. В тематическом павильоне Офис 2026 будет представлена экспериментальная офисная среда, построенная с использованием экологичных материалов и модульной логики проектирования, в которой интегрированы архитектура, изделия и искусство, помогая представить себе офисные экосистемы нового поколения.

Являясь важной частью выставки CIFF Guangzhou 2026, экспозиция «Офисное и коммерческое пространство» усиливает роль ярмарки как глобального отраслевого центра. Приглашаем отраслевых профессионалов (регистрируйтесь здесь: https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014) для встречи в Гуанчжоу для исследования устойчивых решений, обмена мнениями и поиска новых возможностей, определяющих будущее организации труда.

