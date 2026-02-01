CIFF Guangzhou 2026, la Exposición de Oficinas y Espacios Comerciales, destacará la transformación sustentable de los espacios de trabajo

GUANGZHOU, China, 31 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La 57.ª Feria Internacional del Mueble de China (CIFF Guangzhou 2026) se celebrará en Guangzhou, del 18 al 31 de marzo, con el tema "CONNECT•CREATE" (CONECTAR•CREAR). Como parte fundamental de la feria, la Exposición de Oficinas y Espacios Comerciales, programada del 28 al 31 de marzo, la sustentabilidad será el tema central en su agenda. Al convertir los conceptos de sustentabilidad en oportunidades comerciales tangibles, la exposición busca impulsar el avance de la industria mediante la importancia de los valores y la innovación empresarial.

La exposición presentará un modelo integral de lugar de trabajo ecológico que mejora tres sectores clave (entornos de oficina, asientos de oficina y espacios comerciales públicos) para demostrar prácticas ecológicas que abarcan materiales, diseño y aplicaciones espaciales.

Los entornos de oficina están evolucionando con gran rapidez a medida que el trabajo híbrido se consolida, el bienestar impulsa la productividad y la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas acelera el cambio. En respuesta a estos cambios, la exposición destacará soluciones de oficina centradas en las personas, con emisiones bajas de carbono e integradas digitalmente y presentará muebles y productos de apoyo junto con segmentos de rápido crecimiento como la atención médica, el cuidado de personas mayores y las aplicaciones de oficina inteligente.

El diseño orientado a la salud también será una característica central en las soluciones para asientos, donde convergen la innovación ergonómica y los materiales sustentables para abordar el bienestar a largo plazo en el lugar de trabajo. Este sector demostrará cómo el diseño de asientos puede promover posturas más saludables, estilos de trabajo adaptables y una producción responsable con el medio ambiente y reforzará el papel del mobiliario en el desempeño holístico del lugar de trabajo.

El espacio comercial público será otro punto clave para reflejar los cambios en diseño y operación. A medida que los usos convergen y la tecnología se integra, la sustentabilidad y la resiliencia van adquiriendo prioridad. Las soluciones en exhibición abordarán diversos escenarios, como el de educación, atención médica, hotelería, complejos comerciales y centros de transporte, y presentarán sistemas modulares, materiales bajos en carbono, gestión inteligente del espacio y tecnologías de control ambiental saludable.

La exposición también lanzará LUMINOUS PATH 2.0, una serie de exhibiciones temáticas que unen la colaboración industrial, las narrativas culturales y la experimentación orientada al futuro.

Linking Design Star enfatizará la transformación comercial de ideas sustentables, mientras que las instalaciones del D&A Culture Center repasarán los conceptos clásicos de diseño de oficinas y explorarán nuevos escenarios marcados por la colaboración y la circularidad de los recursos. El Pabellón Temático de Oficina 2026 presentará un entorno de oficina experimental construido con materiales sustentables y una lógica de diseño modular, que integrará arquitectura, productos y arte para imaginar ecosistemas de oficina de próxima generación.

Como parte central de la CIFF Guangzhou 2026, la Exposición de Espacios Comerciales y de Oficinas refuerza el papel de la feria como centro industrial mundial. Se invita a los profesionales de la industria (regístrese aquí: https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ) a reunirse en Guangzhou para explorar soluciones sustentables, intercambiar conocimientos e identificar nuevas oportunidades que den forma al futuro laboral.

