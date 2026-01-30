La CIFF Guangzhou 2026 destacará la transformación sostenible de los espacios de trabajo

- La exposición de oficinas y espacios comerciales CIFF Guangzhou 2026 destacará la transformación sostenible de los espacios de trabajo

GUANGZHOU, China, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La 57ª Feria Internacional del Mueble de China (CIFF Guangzhou 2026) se celebrará en Guangzhou del 18 al 31 de marzo bajo el lema "CONECTAR•CREAR". Como segmento central de la feria, la Exposición de Oficinas y Espacios Comerciales, programada del 28 al 31 de marzo, priorizará la sostenibilidad. Al traducir los conceptos de sostenibilidad en oportunidades comerciales tangibles, la exposición busca impulsar el avance de la industria mediante la difusión de valores y la innovación empresarial.

CIFF 2026

La exposición presentará un modelo integral de lugar de trabajo ecológico, mejorando tres sectores clave (entornos de oficina, asientos de oficina y espacios comerciales públicos) para demostrar prácticas ecológicas que abarcan materiales, diseño y aplicaciones espaciales.

Los entornos de oficina evolucionan rápidamente a medida que el trabajo híbrido se consolida, el bienestar impulsa la productividad y la Ley de Industria Neta Cero acelera el cambio. En respuesta a estos cambios, la exposición destacará soluciones de oficina centradas en las personas, bajas en carbono e integradas digitalmente, presentando mobiliario y productos de apoyo junto con segmentos de rápido crecimiento como la atención sanitaria, el cuidado de personas mayores y las aplicaciones de oficina inteligente.

El diseño orientado a la salud también será fundamental en las soluciones de asientos, ya que la innovación ergonómica y los materiales sostenibles convergen para promover el bienestar a largo plazo en el lugar de trabajo. El sector demostrará cómo el diseño de asientos puede promover posturas más saludables, estilos de trabajo adaptables y una producción responsable con el medio ambiente, reforzando el papel del mobiliario en el rendimiento holístico del entorno laboral.

El espacio público comercial será otro enfoque clave, reflejando los cambios en diseño y operación. A medida que los usos convergen y la tecnología se integra, la sostenibilidad y la resiliencia cobran prioridad. Las soluciones expuestas abordarán diversos escenarios, como la educación, la salud, la hostelería, los complejos comerciales y los centros de transporte, con sistemas modulares, materiales bajos en carbono, gestión inteligente del espacio y tecnologías de control ambiental saludables.

La exposición también lanzará LUMINOUS PATH 2.0, una serie de exhibiciones temáticas que unen la colaboración industrial, las narrativas culturales y la experimentación orientada al futuro.

Linking Design Star hará hincapié en la transformación comercial de ideas sostenibles, mientras que las instalaciones del Centro Cultural D&A retomarán conceptos clásicos de diseño de oficinas y explorarán nuevos escenarios impulsados por la colaboración y la circularidad. El Pabellón Temático de Oficinas 2026 presentará un entorno de oficina experimental construido con materiales sostenibles y una lógica de diseño modular, integrando arquitectura, productos y arte para concebir ecosistemas de oficinas de nueva generación.

Como parte fundamental de CIFF Guangzhou 2026, la Exposición de Oficinas y Espacios Comerciales refuerza el papel de la Feria como centro industrial global. Se invita a los profesionales del sector (regístrese aquí: https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ) a reunirse en Guangzhou para explorar soluciones sostenibles, intercambiar perspectivas e identificar nuevas oportunidades que moldeen el futuro del trabajo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873298/CIFF2026.jpg