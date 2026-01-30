Die Büro- und Gewerbeflächenmesse CIFF Guangzhou 2026 legt den Fokus auf die nachhaltige Transformation von Arbeitsräumen

GUANGZHOU, China, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die 57. China International Furniture Fair (CIFF Guangzhou 2026) wird vom 18. bis 31. März in Guangzhou unter dem Motto „CONNECT•CREATE" stattfinden. Die Ausstellung für Büro- und Gewerbeflächen, die vom 28. bis 31. März stattfindet, wird als ein Kernsegment der Messe das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Auf der Ausstellung werden Nachhaltigkeitskonzepte in konkrete Geschäftsmöglichkeiten umgesetzt, um den Fortschritt der Branche durch die Resonanz von Werten und geschäftlichen Innovationen voranzutreiben.

Die Ausstellung präsentiert ein umfassendes Modell für einen umweltfreundlichen Arbeitsplatz mit drei Schlüsselbereichen: Büroumgebungen, Bürositzmöbel und öffentliche Geschäftsräume. Sie demonstriert umweltfreundliche Praktiken im Bereich Materialien, Design und räumliche Anwendungen.

Büroumgebungen entwickeln sich rasant weiter, da sich hybrides Arbeiten etabliert, Wohlbefinden die Produktivität steigert und der „Net Zero Industry Act" (Netto-Null-Industrie-Verordnung) den Wandel beschleunigt. Als Reaktion auf diese Veränderungen wird die Ausstellung den Fokus auf menschenzentrierte, kohlenstoffarme und digital integrierte Bürolösungen legen. Neben Möbeln und ergänzenden Produkten werden auch schnell wachsende Segmente wie Gesundheitswesen, Seniorenpflege und intelligente Büroanwendungen vorgestellt.

Gesundheitsorientiertes Design wird auch bei Sitzlösungen im Mittelpunkt stehen, da ergonomische Innovationen und nachhaltige Materialien zusammenkommen, um das langfristige Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu fördern. Die Branche wird zeigen, wie Sitzmöbel durch ihr Design eine gesündere Körperhaltung, flexible Arbeitsweisen und eine umweltbewusste Produktion fördern und damit die Bedeutung von Möbeln für die ganzheitliche Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz unterstreichen.

Öffentliche Gewerbeflächen werden ein weiterer Schwerpunkt sein, der die Veränderungen in Design und Betrieb widerspiegelt. Mit der Konvergenz der Nutzungen und der Einbettung der Technologie haben Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit Vorrang. Die ausgestellten Lösungen sind für verschiedene Szenarien gedacht, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Geschäftskomplexe und Verkehrsknotenpunkte, und umfassen modulare Systeme, kohlenstoffarme Materialien, intelligentes Raummanagement und gesunde Umweltkontrolltechnologien.

Im Rahmen der Ausstellung wird auch LUMINOUS PATH 2.0 vorgestellt, eine Reihe thematischer Präsentationen, die eine Brücke zwischen Zusammenarbeit in der Industrie, kulturellen Narrativen und zukunftsorientierten Experimenten schlagen.

Linking Design Star wird den kommerziellen Wandel nachhaltiger Ideen hervorheben. Bei den Installationen des D&A Culture Center werden klassische Bürodesignkonzepte neu betrachtet und neue Szenarien untersucht, die durch Zusammenarbeit und Kreislaufwirtschaft geprägt sind. Der 2026 Office Theme Pavilion wird eine experimentelle Büroumgebung präsentieren, die mit nachhaltigen Materialien und modularer Designlogik gebaut wurde und Architektur, Produkte und Kunst integriert, um ein Büro-Ökosystem der nächsten Generation vorzustellen.

Als Kernstück der CIFF Guangzhou 2026 unterstreicht die Ausstellung für Büro- und Gewerbeflächen die Rolle der Messe als globaler Branchentreffpunkt. Fachleute aus der Branche sind eingeladen (hier anmelden): https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ) in Guangzhou zusammen, um nachhaltige Lösungen zu erforschen, Erkenntnisse auszutauschen und neue Möglichkeiten zu ermitteln, die die Zukunft der Arbeit gestalten.

