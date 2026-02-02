2026中國家博會（廣州）辦公環境及商用空間展：聚焦辦公空間的可持續轉型

隨著混合辦公模式日趨成熟、員工福祉成為生產力關鍵驅動力，以及《淨零工業法案》加速行業變革，辦公環境正經歷快速轉型。為此，本屆展會將重點呈現以人為中心、低碳化與數字化融合的辦公解決方案，在展示家具及配套產品的同時，還將聚焦醫療、養老及智能辦公應用等快速增長的細分領域。

以健康為導向的設計也將成為辦公坐具解決方案的核心。隨著人體工學創新與可持續材料的融合，辦公坐具正著力解決職場長期健康需求。該板塊將展示坐具設計如何支撐健康體態、適配多元工作模式並貫徹環保生產理念，進一步強化家具在整體辦公場景效能中的關鍵作用。

公共商用空間將成為另一重點領域，呼應著行業在設計與運營模式上的轉變。隨著功能邊界融合與科技深度嵌入，可持續性與空間韌性已成為首要考量。展出的解決方案將覆蓋教育、醫療、酒店、商業綜合體和交通樞紐等多類場景，突出模塊化系統、低碳材料、智能空間管理與健康環境控制技術等亮點。

展會還將推出LUMINOUS PATH 2.0系列主題展，搭建產業協作、文化敘事與未來探索的跨界橋梁。

其中，Linking設計星將聚焦可持續理念的商業轉化，設藝文化館將重新解讀經典辦公設計概念，並探索由協作模式與循環經濟催生的新場景。2026辦公環境主題館則將呈現以可持續材料與模塊化設計邏輯構建的實驗性辦公環境，融合建築、產品與藝術元素，共同勾勒新一代辦公生態圖景。

作為2026中國家博會（廣州）的核心組成部分，辦公環境及商用空間展將進一步鞏固該展會作為全球行業樞紐的地位。誠摯邀請行業專業人士（注冊鏈接：https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ）齊聚廣州，共同探索可持續解決方案、交流觀點，攜手發掘塑造未來辦公形態的新機遇。

