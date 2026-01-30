L'exposition du bureau et des espaces commerciaux du salon CIFF Guangzhou 2026 met en avant la transformation durable des environnements de travail

GUANGZHOU, Chine, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La 57ᵉ édition du salon international du meuble de Chine (CIFF Guangzhou 2026) se tiendra à Guangzhou du 18 au 31 mars et sera placée sous le thème : « CONNECT ».•CREATE » (CONNEXION • CRÉATION). En tant que segment central du salon, l'exposition du bureau et des espaces commerciaux, qui aura lieu du 28 au 31 mars, placera le développement durable au cœur de son programme. En traduisant les concepts de durabilité en opportunités commerciales tangibles, cette exposition cherche à faire progresser l'industrie par la résonance des valeurs et de l'innovation commerciale.

CIFF 2026

L'exposition présentera un modèle complet de lieu de travail écologique, redéfinissant trois domaines clés : les environnements de bureau, les sièges de bureau et les espaces commerciaux publics, afin d'illustrer les pratiques écologiques qui s'appliquent aux matériaux, à la conception et aux applications spatiales.

Les environnements de bureau évoluent rapidement à mesure que le travail hybride gagne en maturité, que le bien-être stimule la productivité et que la loi Net-Zero Industry Act (règlement pour une industrie « zéro net ») accélère le changement. En réponse à ces changements, l'exposition mettra l'accent sur des solutions de bureau centrées sur les personnes, à faible émission de carbone et intégrant le numérique, en présentant du mobilier et des produits associés, ainsi que des segments à croissance rapide tels que les soins de santé, les soins aux personnes âgées et les applications de bureau intelligentes.

La conception axée sur la santé sera également au cœur des solutions de sièges, à l'heure où l'innovation ergonomique et les matériaux durables convergent pour assurer le bien-être à long terme sur le lieu de travail. Le secteur démontrera comment la conception des sièges peut favoriser des postures plus saines, des modes de travail adaptés et une production respectueuse de l'environnement, renforçant ainsi le rôle du mobilier dans la performance globale du lieu de travail.

L'espace commercial public sera un autre point clé qui reflètera les changements au niveau de la conception et de l'exploitation. À mesure que les usages convergent et que la technologie s'impose, la durabilité et la résilience deviennent prioritaires. Les solutions présentées répondront à divers scénarios, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hôtellerie, des complexes commerciaux et les pôles de transport, et comprendront des systèmes modulaires, des matériaux à faible teneur en carbone, une gestion intelligente de l'espace et des technologies de contrôle de l'environnement favorisant un cadre sain.

L'exposition lancera également LUMINOUS PATH 2.0, une série de présentations thématiques qui font le lien entre la collaboration industrielle, les récits culturels et l'expérimentation orientée vers l'avenir.

Linking Design Star mettra l'accent sur la transformation commerciale des idées durables, tandis que les installations du D&A Culture Center revisiteront les concepts classiques de l'aménagement de bureau et exploreront de nouveaux scénarios fondés sur la collaboration et la circularité. Le pavillon thématique des bureaux 2026 présentera un environnement de bureau expérimental construit avec des matériaux durables et une logique de conception modulaire, intégrant l'architecture, les produits et l'art pour imaginer les écosystèmes de bureau de la prochaine génération.

En tant qu'élément central du salon CIFF Guangzhou 2026, l'exposition sur les bureaux et les espaces commerciaux consolide la position du salon en tant que hub industriel mondial. Les professionnels du secteur sont invités (s'inscrire ici : https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014 ) à se rassembler à Guangzhou pour explorer des solutions durables, échanger des idées et identifier de nouvelles opportunités qui façonneront l'avenir du travail.

